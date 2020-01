Dijon goleia Nîmes por 5 a 0 e avança na Copa da França

O Dijon goleou o Nîmes por 5 a 0 em seu estádio neste domingo pelos 16-avos de final da Copa da França e garantiu sua vaga nas oitavas do torneio.

Foi o duelo teoricamente mais equilibrado do dia por ser entre duas equipes da elite do futebol francês, mas a realidade acabou sendo muito diferente.

O Dijon começou a construir sua vitória aos 19 minutos, com um pênalti convertido pelo venezuelano Jhonder Cádiz, e depois selou sua confortável vitória no último quarto de hora, com dois gols do atacante inglês Stephy Mavididi (75 e 90) e os gols do também atacante Mounir Chouiar (79) e do zagueiro Bruno Ecuele Manga (86).

Enquanto isso, o Montpellier também goleou por 5 a 0, mas um time da 2ª divisão, o Caen, em um jogo em que foi para o intervalo já vencendo por 3 a 0 e no qual os normandos jogaram a segunda etapa com dez homens, devido a um segundo cartão amarelo recebido pelo meia Jessy Pi aos 43 minutos. O protagonista do duelo foi o atacante Andy Delort, autor de dois gols.

Nas demais partidas, os destaques foram os incidentes vividos na partida do Rennes, que teve que ser interrompida durante 15 minutos devido ao lançamentos de foguetes e garrafas no campo.

O Rennes venceu fora de casa por 2 a 0 o Athletico Marseille, da quinta divisão, com gols do maliense Hamari Traoré (aos 23 minutos) e do brasileiro Raphinha (45).

Na segunda etapa, o árbitro decretou faltando cerca de 10 minutos a volta dos jogadores aos vestiários, especialmente devido às garrafas lançadas da arquibancada ao gramado. O jogo ficou parado durante cerca de dez minutos.

Pouco antes a partida havia sido interrompida durante cinco minutos devido aos fogos.

O duelo pode recomeçar após a segunda interrupção e terminar, depois de uma advertência pelo sistema de som de que seria suspenso definitivamente se ocorressem novos incidentes.

Em Rouen, o Angers não teve problemas para vencer a equipe local, da quarta divisão, por 4 a 1.

Ainda neste domingo o Paris Saint-Germain visita o Lorient, da segunda divisão.

Esta fase começou na quinta-feira e a principal surpresa até agora foi a eliminação do Bordeaux ao perder por 3 a 2 (na prorrogação) para o Pau, da terceira divisão.

Olympique de Marseille, Lille e Lyon garantiram no sábado suas vagas nas oitavas de final.

— Jogos dos 16-avos de final da Copa da França (horário de Brasília):

– Quinta-feira:

PAU (3ª) – Bordeaux (1ª) 3 – 2 (após prorrogação)

– Sexta-feira:

Granville (4ª) – OLYMPIQUE DE MARSELHA (1ª) 0 – 3

– Sábado:

EPINAL (4ª) – JS Saint-Pierroise (6ª) 1 – 0

NICE (1ª) – Red Star (3ª) 2 – 1

Prix les Mézières (5ª) – LIMONEST (5ª) 0 – 1

Gonfreville (5ª) – LILLE (1ª) 0 – 2

BELFORT (4ª) – Nancy (2ª) 3 – 1

Paris FC (2ª) – SAINT-ETIENNE (1ª) 2 – 3

Angoulême (4ª) – STRASBOURG (1ª) 1 – 5

Nantes (1ª) – LYON (1ª) 3 – 4

– Domingo:

Rouen (4ª) – ANGERS (1ª) 1 – 4

Athletico Marseille (5ª) – RENNES (1ª) 0 – 2

MONTPELLIER (1ª) – Caen (2ª) 5 – 0

DIJON (1ª) – Nîmes (1ª) 5 – 0

(16h55) Lorient (2ª) – Paris Saint-Germain (1ª)

– Segunda-feira:

(16h55) St Pryvé St Hilaire (4ª) – Monaco (1ª)

OBS: As equipes em caixa-alta estão classificadas para as oitavas de final.

