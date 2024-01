Digio, do Bradesco, passa a receber pagamentos de débitos veiculares

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 23/01/2024 - 18:04 Para compartilhar:

O Digio, banco digital do Brasdesco, passará a receber o pagamento de débitos veiculares, como multas de trânsito, IPVA e licenciamento através do aplicativo. Os novos serviços são fruto de um acordo com a fintech Zapay, que oferece esse tipo de pagamento.

De acordo com o Digio, os clientes poderão quitar os débitos via Pix, boleto e também via cartão, com a opção de parcelar os pagamentos em até 12 vezes. A possibilidade é estendida aos motoristas cadastrados à Uber que utilizam a Uber Conta, a conta digital oferecida pelo Digio em parceria com a plataforma.

Para acessar a funcionalidade, o motorista deve clicar em “débitos veiculares” no aplicativo, digitar a placa do veículo e consultar os débitos, logo em seguida.

“Estas despesas anuais são muitas vezes motivos de preocupação para muitos brasileiros. Por isso, proporcionar mais um recurso que possa facilitar a vida financeira de nossos atuais e novos clientes é uma grande preocupação do banco”, diz em nota o diretor do Digio, Marcelo Scarpa.

“Essa parceria não poderia acontecer em melhor momento, já que neste mês de janeiro os motoristas precisam se organizar para quitar seus débitos veiculares, como o IPVA. Essa novidade vem para facilitar esse processo e contribuir para que os parceiros comecem o ano com mais tranquilidade”, diz a gerente sênior de Operações da Uber no Brasil, Araceli Almeida.

O diretor e sócio co-fundador da Zapay, Victor Mahon, afirma que acordos com mais instituições são positivos para os usuários. “Trabalhamos para que cada vez mais condutores tenham suas demandas veiculares desburocratizadas, e parcerias como esta nos ajudam a expandir nosso alcance junto aos motoristas, ao passo que também conseguimos impactar outros negócios com a nossa expertise”, diz ele.

