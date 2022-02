Dificuldades nos pênaltis, disputa no gol, ‘casca’ na Libertadores e gratidão ao Fluminense: Marcos Felipe abre o jogo ao L! Goleiro formado em Xerém diz entender as críticas sofridas, mas exalta os grandes momentos vividos após completar 100 jogos pelo clube tricolor

A vida do jogador de futebol é feita de altos e baixos, mas no caso do goleiro qualquer falha custa caro. É com essa responsabilidade que Marcos Felipe chegou à titularidade do Fluminense. Criado em Xerém, ele passou por todos os estágios até se firmar e completar 100 jogos com a camisa tricolor na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Em entrevista exclusiva ao LANCE!, o arqueiro falou sobre a importante marca e os jogos inesquecíveis.

– Fico muito feliz. Ninguém alcança essa marca sozinho, sempre tem o suporte de todos no clube. Agradeço muito a Deus, sem a ajuda de todos isso não teria acontecido. Podemos dizer o jogo 99, contra o Flamengo, como uma das partidas marcantes. Pude ajudar bastante. No Brasileiro do ano passado, teve contra o Palmeiras, o River Plate. Vão ficar marcados – afirmou o jogador.

Jogador que mais defendeu o Fluminense em um único ano, com 76 jogos em 2021 (devido ao calendário alongado pela pandemia), Marcos Felipe sabe o que é viver essa relação de amor e ódio com o torcedor. A principal crítica é sobre os pênaltis. Ele só defendeu um dos 19 cometidos na última temporada.

– Somos muito cobrados. Eu particularmente sei no que preciso melhorar. Fui muito cobrado com relação aos pênaltis e tenho certeza que vou evoluir, estou trabalhando para isso. Sabemos da cobrança alta que é e da mesma forma que tenho procurado ajudar a equipe com as defesas quero ajudar quando tiverem os pênaltis. E assim me tornar um goleiro completo. Estou apto a trabalhar tudo que for preciso nas minhas deficiências. Estou pronto para evoluir – disse.

Mas Marcos Felipe vem passando por cima das críticas. Depois de viver momentos importantes desde que assumiu a vaga de Muriel no final de 2020, o arqueiro começou bem 2022. Foi fundamental para a vitória por 1 a 0 sobre o Flamengo no clássico e vem se mostrando seguro. No ano passado ele chegou a ser acusado de provocar tricolores, mas logo desmentiu a situação. No Instagram, já houve alguns debates sobre a capacidade do goleiro.

– Sabemos que existe a cobrança. O torcedor age na emoção, quer que o jogador jogue sempre bem. A gente respeita a opinião deles. Naquele momento de discussão com o torcedor eu quis mostrar para ele que o time estava evoluindo. Independente se durante o jogo não estava bem era para ajudar e incentivar até o final. Ele optou por vaiar e eu respeito. Não quero colocar crítica nenhuma em cima de torcedor, tem o direito de vaiar ou incentivar. Eles pagam ingresso, tem o sócio. Eles têm o direito de optar em qual lado querem ficar. Nossa parte é apenas trabalhar, treinar e trazer alegria. Independente de vaias eu sou muito grato à torcida do Fluminense. Assim como fui criticado ano passado em relação aos pênaltis, também fui muito pedido antes de ter a oportunidade como titular. Sou grato.

Quem também tem sofrido críticas é o técnico Abel Braga. Vaiado e xingado nas últimas partidas, ele foi importante para a virada no clássico com o Botafogo, mas ainda enfrenta certa resistência nesse início da quarta passagem pelo Fluminense. Para Marcos Felipe, todos os técnicos que chegaram ao clube nos últimos tempos enfrentaram um ambiente de pressão.

– Todo treinador que tem passado aqui tem tido esses momentos. Mas nas vitórias são elogiados. Todos precisam melhorar e evoluir. O torcedor é na emoção, querem a todo momento que o time vença e jogue bem, às vezes não acontece. Entendemos perfeitamente. Estamos unidos em prol do clube para que os resultados positivos continuem acontecendo – avaliou.

QUATRO GOLEIROS, UMA VAGA

Se Marcos Felipe já precisou lutar para ganhar a vaga de titular disputando com Muriel, neste ano ele ganhou uma concorrência de peso. O goleiro Fábio, de 41 anos, foi contratado pelo Fluminense na tentativa de ter três jogadores de alto nível para a posição. Na estreia contra o Audax Rio, o veterano foi bem e chegou a ter o nome cantado como “melhor goleiro do Brasil”. Mas o atual titular respondeu bem: foi decisivo contra o Flamengo.

– Todos sabem da história do Fábio e do Muriel. Respeitamos um ao outro, existe uma competição, mas é sadia. Cada um tem a sua história, seu momento, então é procurar um crescer com o outro, ajudar. Independente da idade temos que estar disponíveis para evoluir. Queremos colher coisas boas de cada um e assim todos vão crescendo – afirmou.

Sobre a titularidade, Abel Braga já disse em outras entrevistas que a decisão ficará nas mãos do treinador de goleiros, André Carvalho, que acompanha o dia a dia e os treinamentos de Marcos Felipe, Muriel e Fábio.

– Não foi conversado nada (sobre rodízio). Isso vai da cabeça do treinador mesmo, o que ele quer usar na próxima partida. Não foi comunicado, vamos entender e respeitar qualquer decisão que ele tomar – completou.

Marcos Felipe é o titular do Fluminense desde o ano passado (Foto: Thiago Mendes/Fluminense FC)

LIBERTADORES: TÁ CHEGANDO A HORA

Com quatro vitórias seguidas em cinco jogos na temporada, o Fluminense tem mais três partidas até a estreia na Libertadores. Os adversários são Portuguesa, neste domingo, às 16h, Nova Iguaçu na quarta-feira e Volta Redonda no sábado. O Tricolor entra em campo no próximo dia 22 para enfrentar o Millonarios, da Colômbia, no jogo de ida em Bogotá, às 21h30.

– Nesses últimos jogos temos tido números relevantes. São quatro vitórias e uma derrota, sofremos apenas dois gols, isso ajuda no entrosamento. Estamos procurando se enturmar e nos conhecer cada vez mais. Isso conta muito dentro de uma partida. O professor Abel tem ajudado, roda o elenco, dá oportunidade para todo mundo. Isso contribui bastante para que o grupo se fortaleça, não só os 11 iniciais, mas os que entram. Ficamos felizes que tenhamos caminhado e está dando certo – afirmou.

Para Marcos Felipe, a experiência adquirida na última temporada ajuda para o novo desafio. Em 2021, grande parte do elenco nunca havia jogado uma Libertadores na carreira. Desta vez, especialmente com as contratações de nomes que já até foram campeões, como Felipe Melo e Willian, o Tricolor fica mais “cascudo”.

– Lógico que pegamos experiência em relação ao ano passado. Mas agora vamos iniciar duas fases antes, então fortalecemos o elenco. Tem jogadores rodados, multicampeões. Sabemos que isso agrega muito. É procurar focar nesses dois primeiros jogos. Temos que ir dia a dia, não adianta pensar na fase de grupos sem antes pensar no Millonarios. Então está todo mundo focado, treinando bastante, vivenciando cada jogo. Mas sabemos que dia 22 tem um jogo importante que vai contribuir para a temporada – comentou.

VEJA OUTRAS RESPOSTAS DE MARCOS FELIPE:

FRED

Sabemos que ele contagia todo o ambiente, tem um carisma muito grande e identificação com o clube. Ter ele como nosso companheiro de trabalho é muito bacana. A gente cresce, evolui. Todos esperam que ele possa renovar até dezembro para ficar conosco, mas também queremos que ele fique até quando acabar o contrato. É uma decisão que cabe a ele e ao presidente, mas todos reconhecemos o quanto ele é importante para o clube e para nós que somos mais jovens. Sabemos de tudo que ele conquistou aqui dentro. Que possamos aprender cada vez mais com ele. É um cara experiente e sábio, todos temos a ganhar.

FLUMINENSE

Significa tudo. Foi onde construí minha história, é a minha segunda casa. Tudo que tenho hoje é graças primeiramente a Deus e depois ao Fluminense. Serei eternamente grato por tudo que o clube fez e faz por mim, por todas as oportunidades, pelo suporte para que eu me torne não só um atleta profissional como um homem de caráter, com dignidade, que sabe lidar bem com várias situações. O clube me ensinou tudo.

DEFESA FORTE

Todo time tem agregado bastante. Desde o centroavante até o goleiro, todos estão contribuindo. Isso fortalece cada vez mais. Todos fazendo o melhor dentro da sua função, vencendo seus duelos. Isso ajuda para que a gente saia sem levar gols.

OBJETIVOS

Sabemos há quanto tempo o clube não tem um título, então já começamos desde o Campeonato Carioca a almejar dar essa alegria para o torcedor, o clube, aos nossos familiares. Iremos buscar todos os títulos possíveis, vamos trabalhar e nos unir para isso. Dentro da minha carreira é complicado falar de si. É uma coisa que pode ser egoísta. Acredito que ninguém conquista nada sozinho. Meus objetivos são os mesmos dos meus companheiros e do clube.

