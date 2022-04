Dificuldade para dormir durante a menstruação? Saiba o que fazer

O corpo feminino sofre uma série de mudanças hormonais durante as fases do ciclo menstrual, impactando em diversos aspectos e atividades do dia a dia. Segundo o Sleep Foundation, durante a TPM algumas mulheres podem ter baixos níveis de melatonina, um hormônio que entra em ação à noite para induzir o sono, o que tende a desencadear em insônia ou dificuldade para dormir durante esse período.

A cólica e as idas regulares ao banheiro também favorecem a perda do sono de qualidade. Embora pareça uma missão difícil, é possível reverter a insônia durante a menstruação. Ao “The Sun”, de onde são as informações, a neurocientista Elisabeth Philipps ensina como.

“Descansos curtos durante o dia podem ajudar a economizar energia. Monitore seu ciclo através de um aplicativo ou relógio inteligente para saber quando seu período está se aproximando e priorizar o descanso e o sono sempre que puder”, recomenda a especialista.

Elisabeth ainda indica o uso de remédios de ervas que ajudam a equilibrar naturalmente os níveis de progesterona, como ashwagandha ou ginseng indiano e óleo de prímula.

Para aliviar os sintomas da TPM, o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido (NHS) destaca evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarros. Outra recomendação do Órgão é fazer refeições menores com mais frequência, em vez de três grandes refeições, e exercita-se regularmente para reduzir o estresse, condição que compromete o sono.

Especialistas apontam que uma temperatura ambiente fria é ideal para dormir, então vale abrir a janela ou ligar o ar-condicionado durante esses dias de insônia. Além disso, a recomendação para adormecer mais rápido inclui aquecer a pele antes, para relaxar o corpo, com um banho quente ou fazendo um escalda pés uma hora antes de se deitar.

