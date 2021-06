Dificuldade na criação e poucos gols: como o Londrina chega para enfrentar o Botafogo no Brasileirão Equipe paranaense tem é a quinta equipe da Série B que menos balançou as redes na temporada 2021; na competição, ainda não encontrou o meio-campo ideal

O quarto de 38 capítulos. O Botafogo tentará manter a série invicta na Série B do Campeonato Brasileiro diante do Londrina nesta quinta-feira, às 19h, no Estádio do Café. O adversário não chega para a partida no melhor momento: com dificuldades de criação e em conseguir formas de balançar as redes, precisa de resultados.

O Londrina é uma das equipes que ainda não venceu na competição, tendo um início com dois empates e uma derrota. Para além do desempenho, a equipe também o pior ataque da Série B após estas primeiras rodadas: apenas um gol marcado.

– Desde que o Roberto Fonseca (treinador) chegou, ainda na 3ª rodada do Paranaense, ele mudou um pouco a maneira do time jogar. Colocou a sua formação preferida, três atacantes e três homens de meio-campo. O Londrina joga com um volante e praticamente dois meias. No ataque, é um homem de referência e dois de velocidade. Historicamente, os times dele jogam assim – afirmou Lúcio Flávio, setorista da equipe no “Diário de Londrina” ao LANCE!.

Mesmo com um sistema ofensivo composto por vários jogadores, a dificuldade do Londrina de marcar não vem de hoje: a equipe é, contando todos os times que estão na Série B, a quinta que menos balançou as redes na temporada 2021, com 20 gols – o time só fica na frente de Brasil de Pelotas, Goiás, Guarani e Ponte Preta.

– A principal dificuldade do Londrina tem sido a armação. É um time que tem pouca criatividade e por isso o ataque funciona pouco. Com exceção do Safira, o Londrina fez um gol em três rodadas na Série B. Os atacantes têm sofrido com a falta de opções. O meio cria pouco, o time chega pouco ao ataque e os atacantes finalizam pouco. O Londrina não conseguiu acertar a criação e a efetividade no sistema ofensivo – explicou Lúcio.

Nos três jogos de Brasileiro disputados até aqui, o Londrina teve duas formações diferentes para a formação do meio-campo, mas sempre manteve o esquema tático formado por um tripé de jogadores.

A FONTE DE JOGADAS

Mesmo com os números baixos, o Londrina, claro, não é de se descartar e tem jogadores que oferecem perigo. Muito disto se dá por uma dupla que aparece com frequência no lado esquerdo.

– O lado mais forte do Londrina é o esquerdo. O Luís Henrique, lateral que veio do Mirassol, foi o grande nome da equipe no Paranaense, tem muita habilidade e é muito forte ofensivamente. Ele faz uma dobradinha nesse setor com o Safira, artilheiro do Londrina no ano com seis gols. Esse setor é muito forte e tem se sobressaído desde o Estadual – analisou.

Em quem o Botafogo precisa de olho? O jornalista explica que muitos dos principais jogadores do Londrina, tecnicamente falando, não chegam para o duelo vivendo o melhor momento individual na temporada 2021.

– Tecnicamente o melhor jogador do Londrina é o Luís Henrique, lateral-esquerdo. O Ricardo Luz, o outro lateral, é bom na bola parada, bate bem faltas e escanteios, sempre saem jogadas perigosas. O Adenilson, camisa 10, não passa por uma boa fase mas é um jogador que pode decidir, chuta bem de média e longa distância. Não está bem, mas pode fazer a diferença em algum momento do jogo – completou.

