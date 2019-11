Difícil fazer valer direito à prioridade

Podia ter guardas nas estações do MetroRio fazendo valer a prioridade nos assentos nos vagões. Basta chegar uma gestante que o sono toma conta de todos. E não adianta pedir com educação porque as desculpas para não ceder o lugar são diversas: dor sei lá aonde, fiz cirurgia, estou cheia de bolsas, estou cansada… Já presenciei gente se negando a levantar até para pessoas com crianças de colo e deficientes visuais.

Monica Araujo

Facebook

Avenida da Zona Norte com problemas devido às chuvas fortes

Encontrei muitos bolsões d’água e alagamentos no começo da tarde na Avenida Dom Helder Câmara na altura de Benfica, Jacarezinho e até Del Castilho, na Zona Norte.

Ângela Rodrigues

Facebook

Falta de cuidado com árvores no Méier

O Méier está precisando ser mais cuidado. As árvores são arrancadas, mortas por camelôs e nada acontece. Denunciei algum tempo atrás à Fundação Parques e Jardins, que uma árvore Ipê Amarela, linda havia sido morta por camelôs próximo a loja Utilicasa. Está sem a árvore até hoje.

Eliane Cortez

Facebook

Falta iluminação em rua da Cidade de Deus

A rua Jeremias, na Cidade de Deus, está praticamente sem luz. Os postes de iluminação estão todos queimados.

Matheus Rodrigues

Por e-mail

Dificuldades com mudança dos horários da Supervia

Quero ver novamente os trens expressos até às 21h30. A Supervia não está pensando nos trabalhadores que saem tarde do trabalho e nem quem estuda a noite, muito chato isso! Você chega mais tarde em casa.

Ana Maria

Facebook

Problema com agendamento de biometria no TRE

Morador de Campo Grande tenta há mais de um mês agendar o cadastramento da biometria pelo site do TRE-RJ, mas nunca há vaga disponível. A consulta é feita semanalmente nos dias indicados pelo site e nada. Alguns outros moradores da região também estão reclamando do problema

Maria Fernanda

Por e-mail