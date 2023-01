‘Difícil encerrar um ciclo que foi tão bom’, diz ex de Fábio Porchat sobre divórcio

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/01/2023 - 11:21 Compartilhe

A produtora Nataly Mega comentou nas redes sociais sobre o fim do casamento com Fábio Porchat. O anúncio do divórcio foi feito na sexta-feira (13). Os dois estavam junto desde 2017.





“É sempre difícil encerrar um ciclo que foi tão bom e tão feliz, mas a amizade, o amor e a admiração estarão sempre aqui, por tudo que vivemos e por tudo que você é. Tenho certeza que ainda estaremos próximos torcendo um pelo outro e sempre buscando a felicidade. Te amo infinito”, escreveu Nataly Mega.

Também por meio das redes sociais, Fábio Porchat explicou o motivo do término: “Para uma relação amorosa ser boa ela não precisa ser pra sempre. Ela precisa ser verdadeira. Vivemos oito anos maravilhosos juntos. Só temos boas lembranças e um sentimento muito forte um pelo outro. O amor não acabou, mas os caminhos tomaram rumos diferentes. Filho é um assunto muito sério e uma decisão imutável. E nesse momento cada um de nós parte para um lado. Tendo a certeza de que o carinho e a admiração mútua permanecerão”, disse.

Ele também abordou o tema profissional, do qual eles compartilham. “Inclusive temos um trabalho juntos ainda esse ano. Um filme em que a produtora Framboesa de Nataly Mega irá fazer com Fábio Porchat como ator principal. Seguiremos juntos mesmo separados. Está sendo muito difícil desde novembro quando começamos a tomar decisões. Íamos esperar até depois do carnaval para falarmos publicamente, mas a vida é assim. Te amo, Nataly. Infinéto! Você merece o mundo. E filhos lindos!”, finalizou.

