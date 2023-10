‘Difícil desconectar’: trabalhadores da Geração Z têm dificuldade de tirar férias

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 05/10/2023 - 1:40 Compartilhe

Uma pesquisa recente realizada pelo LinkedIn revelou que 35% dos trabalhadores da Geração Z dizem que se sentem culpados por não trabalhar quando estão de férias, em comparação com 22% dos Boomers.

Além disso, apenas 58% da geração mais jovem tinha planos de reservar férias e desligar-se completamente nos próximos meses.

“A Geração Z é a geração mais conectada digitalmente até hoje. Portanto, mesmo que ele saia dos aplicativos de trabalho, ele ainda carrega seu escritório virtual com ele aonde quer que vá e está sempre a apenas alguns cliques ou logins de voltar ao trabalho”, disse Jenny von Podewils, cofundador e co-CEO da Leapsome, uma plataforma de gestão de desempenho e engajamento de funcionários ao The NY Post.

“Quando algo está tão arraigado em sua rotina diária (verificar notificações ou abrir vários aplicativos), é muito difícil ‘desconectar’ repentinamente quando você está de férias.”

A hiperconectividade das redes sociais manteve a iGeneration cronicamente online e envolvida de alguma forma, durante a maior parte das suas vidas. À medida que ingressam no mercado de trabalho, essa necessidade arraigada de estar conectado fez parte de sua cultura de trabalho.

“O desejo de estar sempre ‘por dentro’ gera uma necessidade compulsiva de estar vinculado a seus dispositivos, seja para se envolver pessoal ou profissionalmente”, disse Elizabeth Lintelman, diretora de serviços de carreira da Universidade Rasmussen, ao jornal.

“A pressão para permanecer conectado ao trabalho é um simples desdobramento do desejo de estar conectado e disponível.”

Natalie Marshall, criadora de conteúdo e consultora de start-ups, de 26 anos , também conhecida como Natalie Corporativa, confessa sentir esse desejo.

“A Geração Z cresceu com a pressão de manter suas conexões (amigos, família, escola, trabalho, etc.) constantemente por meio da mídia social, e com os modelos de trabalho atuais sendo tão compatíveis com dispositivos móveis”, disse Marshall ao Post.

“Acho que a Geração Z sente pressão para permanecer online no trabalho, [mesmo] que estejam online por motivos diferentes”, disse ela.

Embora Marshall tenha conquistado mais de 875.000 seguidores no TikTok e no Instagram, criticando e zombando das travessuras de trabalho da Geração Z, ela admitiu que ainda tem dificuldade em saber como realmente “desconectar”.

Falando em nome da sua geração, ela explicou: “Confundimos estar ‘sempre ligado’ com ser um bom funcionário, num esforço para evitar decepções por parte de colegas de trabalho ou líderes.”

E grande parte da Geração Z está trabalhando duro para não decepcionar sua equipe ou seus superiores.

Tendo ingressado no mercado de trabalho durante a pandemia de COVID e sendo propenso a preocupações paralisantes em geral , a Geração Z é posteriormente crivada de “ansiedade de demissão”, à medida que os jovens funcionários reconhecem que sua data de início recente – e sua mentalidade única em relação ao trabalho – muitas vezes os empurra para a frente de trabalho. a linha, chega a hora da dispensa.

“Acontece que a geração Z iniciou suas carreiras em um cenário de emprego caótico e nunca antes visto”, disse Lintelman.

“O estresse de sentir que você tem menos controle e estabilidade em sua carreira pode ser um fator direto na falta de vontade de se desconectar do trabalho.”

Há outra razão simples pela qual a Geração Z pode não estar com pressa em deixar seus laptops para trás e partir para as Bahamas : o tempo. Como são os funcionários mais jovens e novos, é mais provável que ainda não tenham acumulado dias de férias suficientes.





Os Boomers, por outro lado, provavelmente ocuparão cargos de gestão sênior neste momento de suas vidas. Suas décadas de vida e experiência profissional normalmente lhes permitirão se sentir mais confiantes em sua segurança no emprego e situação financeira.

“Os baby boomers são generalizados por valorizarem muito a tradição. Eles foram criados em uma cultura empresarial segura em encontrar e crescer dentro de uma única empresa e em progredir”, disse Lintelman.

“A este respeito, os Boomers acreditam que ‘pagaram as suas dívidas’ e que o seu tempo de férias é merecido e deve ser usado.”

