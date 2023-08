Diferencial do agro brasileiro dá vantagem à Aqua Capital, que compra rede varejista nos EUA

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 11:33 Compartilhe

São Paulo, 14 – A gestora Aqua Capital, que investe por meio de private equity (compra de participação em empresas) no agronegócio, anuncia nesta segunda-feira, 14. a compra do controle da Novus Ag, por US$ 65 milhões (quase R$ 320 milhões). A plataforma de varejo de insumos agrícolas e serviços voltados para o mercado norte-americano tem 55 lojas no chamado ‘corn belt’, que abrange Estados como Illinois, Indiana, Minnesota, Missouri e Ohio. É a primeira aquisição da Aqua nos Estados Unidos.

“O fato de um fundo que nasceu no Brasil e se expandiu para a América Latina poder crescer na América do Norte mostra a competitividade do agronegócio brasileiro”, diz Sebastian Popik, sócio da Aqua Capital.

Com um mercado de fusões e aquisições altamente disputado como o norte-americano, pesou a favor da gestora nacional a especialização tanto no agronegócio quanto no varejo agrícola. A Aqua é dona, entre outros negócios, da Agrogalaxy, rede de lojas de insumos agrícolas de capital aberto que teve receita líquida de R$ 11 bilhões no ano passado.

“Foi uma conexão imediata (com Tommy Warner, CEO da Novus)“, diz Popik. “Entendemos os problemas que eles têm, temos vantagens em algumas áreas e vamos aprender e crescer juntos.”

A estrutura da Novus é um pouco diferente da Agrogalaxy. Ela é uma espécie de cooperativa com 40 sócios e saiu de um faturamento de US$ 100 milhões, há cinco anos, para US$ 500 milhões, em 2022. Atende pequenos e médios produtores, com propriedades de cem a mil hectares.

Uma das principais diferenças é prestar serviço aos produtores, que compram os insumos com sua aplicação no campo. Hoje, 10% da receita vêm de serviços e o objetivo é aumentar o porcentual, que proporciona mais retorno à empresa.

A Novus também pretende crescer a venda dos chamados produtos especializados (como insumos biológicos, bioestimulantes e folhares), que têm margens mais altas. “A ideia é agregar inteligência, com uso de tecnologia que já desenvolvemos, para melhorar gestão do portfólio do produtor”, diz Sebastian Popik.

Além da compra de 60% do capital da Novus, os recursos pagos pela Aqua serão usados para capitalização da rede, com um plano de negócios que pretende crescer o número de lojas, além de avançar nas vendas de produtos mais caros.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias