Diferença entre Lula e Bolsonaro cai de 11 para 8 pp., diz pesquisa Exame/Ideia

admin3 25/08/2022 - 10:18 Compartilhe

Nova rodada da pesquisa Exame/Ideia, divulgada na manhã desta quinta-feira, 25, mostra que a diferença entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), na corrida presidencial, caiu de 11 para 8 pp. Na pesquisa estimulada de primeiro turno, o petista tem 44% das intenções de voto, mesmo porcentual da mostra divulgada no dia 21 de julho, antes, portanto, do registro oficial das candidaturas. Já o presidente e candidato à reeleição saiu de 33% para 36%, o que está dentro da margem de erro de 3 pp para mais ou para menos.

Na comparação com o começo do ano, em janeiro, a diferença entre os dois estava em 17 pp, com Lula saindo de 41% para os atuais 44% e Bolsonaro crescendo de 24% para os atuais 36%. Na pesquisa divulgada hoje, Ciro Gomes (PDT) registra 9% e Simone Tebet (MDB) 4%. Os entrevistados que disseram votar branco ou nulo somam 2% e os indecisos comam 3%. Nas simulações de segundo turno, Lula registra 49% ante 47% da pesquisa de julho e Bolsonaro 40%, ante 37% do mês anterior.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob número BR- 02405/2022 e feita entre os dias 19 e 24 de agosto com 1.500 eleitores do País, por telefone.