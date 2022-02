Dieta de Jade Picon: nutricionista explica a estratégia que promove a perda de peso e melhora cognitiva

Quem assiste o “BBB 22” e vê Jade Picon comendo pão, goiabada, cream cracker, entre outros alimentos desconsiderados “fitness”, nem imagina que fora do reality show a influenciadora digital segue jejum intermitente e uma dieta extremamente regrada.

“Lá fora [do programa] minha alimentação é muito regrada. Faço jejum de 16 horas todos os dias. Só almoço e janto”, revelou Jade em uma conversa com os outros brothers, dizendo que sempre se alimenta a base de salada e proteína, mas se permitiu sair da dieta durante o confinamento, porque comer a faz feliz.

O biotipo da influencer pode fazer algumas pessoas questionarem sua necessidade de jejum e restrição alimentar, porém tal estratégia pode beneficiar tanto o emagrecimento quanto o controle de peso, afirma a nutricionista Gabrielle Ferreira. “A diferença para quem deseja emagrecer é que deve sempre haver a restrição calórica, mesmo naqueles dias que não fizer jejum. Já para manter o peso, o ideal é que haja um equilíbrio — exemplo: faça um dia de jejum e coma um pouco a mais no dia seguinte —, assim o balanço calórico total fica estável e acontece a manutenção de peso”, declarara.

Além dos resultados físicos, a dieta de Jade Picon é beneficial a saúde. Segundo a especialista, o jejum intermitente, quando bem indicado e acompanhado por um nutricionista, ajuda no emagrecimento, melhora cognitiva, concentração, perfil lipídico, resistência a insulina, além de prevenir doenças metabólicas e câncer.

Embora pareça simples, a estratégia deve ser bem instruída por um profissional e respeitar as necessidades individuais, visto que a realização por conta própria pode ser acompanhada da redução de ingestão de proteínas ou vitaminas e minerais, resultando em perda de massa muscular ou deficiências nutricionais.

Tudo o que você precisa saber sobre a dieta de Jade Picon

Exercícios físicos também fazem parte da rotina da influencer, e estar em jejum nesses momentos não é prejudicial. “Não falta energia, desde que no restante do dia a alimentação tenha adequação de macronutrientes (carboidratos, proteínas e gorduras). Para treinar pela manhã em jejum é necessário fazer um jantar com quantidades adequadas de carboidratos”, explica a nutricionista.

Gabrielle aponta que a dieta low carb também faz parte da estratégia nutricional de Jade. A prática visa a redução da quantidade de carboidratos, principalmente os simples (pães, massas, açúcar e farinha). No entanto, alinhá-la ao jejum requer atenção. Nesse caso, o carboidrato não deve ser excluído da alimentação, e sim reduzido em quantidades calculadas, acompanhado do consumo de frutas e vegetais.

Como seguir a dieta de Jade Picon

Realizar a mesma estratégia que a participante do “BBB 22” não significa ter o mesmo resultado físico. Afinal, o jejum não é fundamental, é apenas uma das diversas estratégias nutricionais existentes. Além disso, os benefícios da prática não podem ser generalizados.

“Para perder peso devemos fazer uma restrição calórica, e para manter o peso devemos ter ingestão calórica e gasto energético equilibrados. Podemos usar várias estratégias para isso, todas baseadas em restrição calórica: low carb, dietas hiperproteicas, cetogênicas ou com restrição de gorduras. Cada pessoa vai se adaptar melhor a uma”, esclarece Gabrielle.

Para as adeptas, a nutricionista indica quebrar o jejum com alimentos saudáveis, como proteínas e gorduras boas. Ela ainda alerta que, nesse momento, fazer a refeição somente com fontes de carboidrato pode resultar em mal-estar, devido ao pico de glicemia no sangue.

Por fim, a especialista reforça a existência de variados protocolos de jejum intermitente, por isso, consultar um profissional habilitado é essencial para ter orientações personalizadas, conforme as necessidades individuais.

