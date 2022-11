Diesel volta a subir em novembro nos postos do Brasil, diz Ticket Log

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 28/11/2022 - 15:25 Compartilhe

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio do diesel nos postos do Brasil voltou a subir após três meses de quedas consecutivas, apontou o Índice de Preços Ticket Log (IPTL), marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

A poucos dias do fechamento do mês, o preço médio do litro do diesel comum subiu 0,8% nos postos, a 7,02 reais o litro. Se comparado a média de novembro do ano passado, que era de 5,61 reais o litro, a alta chega a 25%.

Com o diesel S-10 as variações de alta seguiram a mesma tendência, comercializado a 7,11 reais, ante os 7,06 reais de outubro.

“Com exceção da Região Sudeste, os postos voltaram a registrar alta em quase todo o território nacional”, disse Douglas Pina, diretor-geral de Mobilidade da Edenred Brasil.

“Quando analisamos a primeira quinzena de novembro já identificamos esse comportamento de avanço nos preços, que se confirma no fechamento do mês, tendo no Sergipe a maior variação que foi de 3,38% para o tipo comum, e no Ceará de 2,64% para o S-10.”

No Sudeste, o diesel comum recuou 0,13% –ante o fechamento de outubro– a 6,67 reais, enquanto o S-10 se manteve estável, vendido a 6,80 reais. A Região Norte lidera com os valores mais altos para o combustível, com o tipo comum a 7,44 reais (+0,94%) e o S-10 a 7,543 reais (+1,09%).

O IPTL é levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

(Por Marta Nogueira)

