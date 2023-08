Diesel S10 tem alta de 10% entre 21 e 26 de agosto e sobe para R$ 6,05 por litro, aponta ANP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/08/2023 - 18:47 Compartilhe

O preço médio da diesel disparou 10% nos postos de gasolina na semana de 20 a 26 de agosto, para R$ 6,05, atingindo um novo patamar. A alta reflete um período maior do impacto do aumento realizado pela Petrobras no dia 16, que elevou o combustível em R$ 0,78 na refinarias, uma alta de 25,8%. Já o preço médio da gasolina subiu 4%, para R$ 5,88, após reajuste de 16,2% nas refinarias da estatal no mesmo dia.

O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) teve queda de 0,2%, para R$ 101,00 o botijão de 13 quilos (gás de cozinha). O último reajuste desse combustível pela Petrobras foi uma queda de 3,9%, em 1º de julho.

A inflação medida pela prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), divulgada nesta sexta-feira, 25, ainda não captou o aumento dos combustíveis anunciado pela Petrobras, o que deverá ocorrer na divulgação do índice cheio (IPCA), em setembro. Na medição do IPCA-15, a gasolina contribuiu com 0,04 ponto porcentual para a alta de 0,28% do IPCA de agosto.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias