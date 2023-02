Diesel recua 1,5% na 1ª metade de fevereiro; gasolina e etanol sobem, aponta Ticket Log

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 15/02/2023 - 12:42 Compartilhe





SÃO PAULO (Reuters) – O preço do diesel caiu mais de 1,50% em média nas bombas de combustível de todo o país no período de 1º a 13 de fevereiro, após uma redução de valores nas refinarias da Petrobras, de acordo com dados do último Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Na média nacional, o diesel comum foi comercializado a 6,67 reais, com recuo de 1,53%, se comparado a janeiro; e o tipo S-10, a 6,76 reais, 1,56% mais baixo.

“De acordo com o IPTL, a tendência de queda no valor do diesel, identificada em dezembro e janeiro, se mantém agora em fevereiro com os reflexos da última redução anunciada (pela Petrobras)”, disse Douglas Pina, diretor-Geral de Mobilidade da Edenred Brasil, que detém a marca Ticket Log.





A Petrobras reduziu o preço médio do diesel vendido às distribuidoras em 8,89%, no último dia 8.

O Rio Grande do Sul liderou o ranking das médias mais baixas para o diesel, com o comum a 6,11 reais e o S-10 a 6,21 reais. Entre as médias mais altas de todo o país, Roraima se destacou com o tipo comum a 7,78 reais e o Amapá, com o S-10 a 7,94 reais/litro.

Na análise por região, todas registraram redução no valor do combustível, com destaque para o Sul, que apresentou os recuos mais expressivos e também o preço médio mais baixo do país para os dois tipos de diesel.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

GASOLINA E ETANOL

O preço médio da gasolina nos postos do Brasil teve alta de 1,56% entre 1º a 13 de fevereiro ante janeiro, a 5,40 reais o litro, enquanto o etanol hidratado, seu concorrente direto nas bombas, avançou 1,21%, a 4,44 reais o litro, segundo o levantamento da Ticket Log.





“O preço mais alto para a gasolina é reflexo do último aumento de 7,47% para o combustível vendido às refinarias, anunciado no último dia 24 de janeiro”, disse Pina.

Já sobre o etanol, Pina pontuou que neste início de mês, os acréscimos consecutivos registrados nos últimos meses para o litro do biocombustível começaram a desacelerar no país.

“Entre fevereiro e março, a oferta do produto deve aumentar no mercado e refletir em mais redução no preço.”

Na análise por região, o Norte não só liderou o ranking das médias mais altas para os dois combustíveis, como também dos acréscimos mais expressivos. A gasolina foi comercializada a 5,67 reais nos postos da região, com aumento de 2,92%, enquanto o etanol fechou a 4,77 reais no período e aumentou 5,39%.

(Por Roberto Samora)

