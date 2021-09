Diesel nos postos sobe pelo 5º mês em setembro para quase R$5/litro, diz Ticket Log

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio do diesel comum nos postos do Brasil subiu 1,97% em setembro, a 4,929 reais por litro, em seu quinto avanço mensal consecutivo, apontaram nesta quinta-feira dados da Ticket Log, marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil.

Em nota, o head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina, pontuou que os preços devem permanecer em alta, após a Petrobras anunciar novo ajuste no combustível fóssil vendido às distribuidoras nesta semana, depois de 85 dias de estabilidade.

“O anúncio recente de aumento no repasse para as refinarias tende a refletir em novos avanços nas bombas nos próximos dias para os motoristas”, afirmou Pina.

Em todas as regiões brasileiras, tanto o diesel comum quanto o S-10 apresentaram aumentos no preço médio no fechamento do mês, segundo a empresa.

A região Centro-Oeste apontou a maior alta para o diesel, de 2,17%, e o Nordeste concentrou o maior aumento para o tipo S-10, avanço de 2,08%.

A região Norte lidera o ranking dos preços médios mais altos, com o diesel comum a 5,132 reais por litro, e o diesel S-10, a 5,199 reais por litro. Já o Sul registrou os valores mais baixos por litro: o tipo comum foi comercializado a 4,553 reais por litro, e o tipo S-10, a 4,584 reais por litro.

O Acre é o Estado com o valor médio do diesel mais alto, a 5,751 reais por litro. Já o Paraná tem o preço médio mais baixo, a 4,489 reais.

Os maiores aumentos dos preços médios foram registrados em Sergipe, de 4,05% no caso do diesel comum, e no Rio Grande do Norte para o tipo S-10, com a alta de 3,23%. Nenhum Estado apresentou recuo nos preços para o diesel no fechamento da média de setembro.

O levantamento é feito com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

(Por Marta Nogueira)

Veja também