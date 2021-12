Diesel fica estável nas bombas na 1ª quinzena de dezembro, diz Ticket Log

RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio do diesel ficou praticamente estável na primeira quinzena de dezembro nos postos brasileiros, atingindo 5,619 reais por litro no fim do período, ante 5,617 reais por litro no fechamento de novembro, após diversos avanços consecutivos desde abril, de acordo com levantamento da Ticket Log (IPTL).

Já o diesel S-10 foi comercializado pelo valor médio de 5,682 reais por litro, ante 5,681 reais do mês anterior.

“Mesmo com médias ainda altas, vale observar este primeiro indicativo de estabilidade depois de acréscimos consecutivos desde abril”, disse em nota o Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, Douglas Pina.

Em abril deste ano, o diesel comum e o S-10 tiveram queda no preço e estavam sendo vendidos a 4,449 reais e 4,496 reais, respectivamente. “Fazendo o comparativo com este mesmo período, o valor atual ainda é cerca de 26% mais caro”, adicionou Pina.

O índice de preços de combustíveis é levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Ticket Log.

(Por Marta Nogueira)

