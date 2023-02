Diesel cai 1,09% nos postos do Brasil; etanol e gasolina também recuam, mostra ANP

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 10/02/2023 - 19:17 Compartilhe





RIO DE JANEIRO (Reuters) – O preço médio do diesel caiu 1,09% nos postos do Brasil nesta semana, apontou pesquisa da reguladora ANP nesta sexta-feira, após a Petrobras reduzir o valor do combustível vendido às refinarias.

O diesel S10 (com menor teor de enxofre) foi comercializado em média a 6,32 reais o litro na semana, queda de 1,09% ante os 6,39 reais registrados uma semana antes.

A Petrobras reduziu em 8,89% o preço médio do diesel a distribuidoras, a partir de quarta-feira passada, após um recuo das cotações do petróleo na última semana ter deixado os valores da petroleira acima dos mercados internacionais.





O repasse dos ajustes da Petrobras nas refinarias aos consumidores finais nos postos não é imediato e depende de uma série de questões como margens de distribuição e revenda, adição de biocombustíveis e impostos.

Já a gasolina comum foi comercializada em média a 5,08 reais o litro na semana nos postos brasileiros, uma queda de 0,8% ante os 5,12 reais registrados na semana anterior, mostrou a ANP.

O etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, foi vendido a 3,80 reais o litro, queda de 0,5% ante os 3,82 reais na semana anterior.

(Por Marta Nogueira)





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias