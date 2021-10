Diego Souza será julgado pelo STJD e pode desfalcar o Grêmio Por ato de indisciplina diante do Corinthians, o Tricolor pode ficar sem o substituto de Miguel Borja

Se Luiz Felipe Scolari recebeu a notícia que não poderá contar com Miguel Borja, lesionado, o treinador pode ficar sem Diego Souza, o substituto imediato.

Nesta quarta-feira, o centroavante será julgado no STJD por ato de indisciplina. No jogo contra o Corinthians, o atleta se revoltou com a arbitragem e tomou o cartão amarelo da mão do juiz.

De acordo com as regras do STJD, a pena de Diego Souza pode ser de um a seis jogos de suspensão.

Caso Diego Souza seja punido pelo STJD, Felipão terá que recorrer ao elenco e optar por Diego Churín, que não tem obtido espaço desde a chegada do treinador.

