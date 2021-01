Diego Souza se torna o 10º maior artilheiro da história do Brasileiro Atacante de 35 anos faz ótima temporada no Grêmio

Aos 35 anos de idade, Diego Souza vive a sua temporada mais artilheira da carreira. Não, não é um exagero. Os números provam: com o gol anotado no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, nesta sexta-feira, o atacante atingiu a marca de 24 bolas na rede em 46 atuações pelo Grêmio. Seu recorde anterior era de 21 tentos em 55 partidas, feito realizado com a camisa do Sport, em 2017.

Com quase toda a sua carreira construída no Brasil – teve rápidas passagens por Benfica, de Portugal, Al Ittihad, da Arábia Saudita, e Metalist, da Ucrânia -, Diego agora se torna o 10º maior goleador da história do Campeonato Brasileiro, empatando com Luís Fabiano. Ambos estufaram as redes 116 vezes. Fabuloso, porém, precisou de menos da metade do volume de jogos de Souza: 212 x 435.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

– 1959/2021

1º – Roberto Dinamite – 190 gols

2º – Romário – 154 gols

3º – Edmundo – 153 gols

4º – Fred – 150 gols

5º – Zico – 135 gols

6º – Túlio – 129 gols

7º – Serginho Chulapa – 127 gols

Dadá Maravilha – 127 gols

9º – Washington – 126 gols

10º – Luís Fabiano – 116 gols

Diego Souza – 116 gols

