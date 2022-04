Diego Souza passa Renato Gaúcho na artilharia do Grêmio e brinca: ‘Papai vai receber mensagem’

Com os três gols na vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Guarani, nesta quinta-feira, pela Série B do Brasileiro, Diego conseguiu conseguiu um grande feito. Ele chegou aos 76 gols com a camisa do Imortal, passando Renato Gaúcho, ídolo do clube, na artilharia histórica do Tricolor gaúcho. Com a marca, o atacante aproveitou para brincar com Renato e fez questão de elogiar o ex-treinador do time.

– O papai (Renato Gaúcho) já vai receber uma mensagem. Estou passando ele, um ídolo aqui dentro, um cara super querido por todos. Fico muito feliz de fazer todos esses gols, que é o mais importante. Para vencer, a gente depende dos meus gols, dos meus companheiros, das jogadas- afirmou na zona mista.

E MAIS:

Além de assumir a 20ª colocação do ranking de gols do clube, Diego Souza também se tornou o maior artilheiro da Arena do Grêmio. O atacante agora soma 46 gols marcados no estádio.

Diego Souza foi importante para a primeira vitória do Grêmio na Série B do Brasileirão 2022. O jogador avaliou que o triunfo aliviou a pressão no clube.

Diego Souza fez três gols (FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

E MAIS: