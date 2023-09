Diego Souza marca na reestreia, Sport vence ABC e dorme líder da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/09/2023 - 23:41 Compartilhe

Contando com a estrela do atacante Diego Souza, o Sport custou para vencer o lanterna ABC, por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Frasqueirão, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Fazendo sua reestreia pelo time pernambucano, o atacante de 38 anos marcou aos 44 minutos, para recolocar o time pernambucano na liderança provisória da competição.

Além do gol na reestreia, o gol do atacante também pôs fim a um jejum de cinco jogos do Sport sem vencer na Série B. O time reassume a liderança com 50 pontos e terá que secar o Vitória, que atua no domingo contra o Avaí, para seguir na ponta. Já o ABC, segue na lanterna, com 16 pontos, e caminha a passos largos para o seu retorno à Série C.

Os dois times fizeram uma primeira etapa com pouca emoção e muita disputa física. Mesmo na lanterna e enfrentando um dos líderes, o time potiguar tentou fazer prevalecer o fator casa. O time até tinha mais posse de bola, mas pecava na hora das tomadas de decisões. Já o Sport tinha uma posse de bola improdutiva. O time de Enderson Moreira buscou atacar pelos lados, buscando o jogo aéreo, porém pouco conseguiu levar vantagem pelo alto.

Na reta final, o jogo ganhou mais dinamismo, com as duas equipes se revezando no ataque. O ABC seguiu com o mesmo problema na hora de concluir as jogadas. A melhor chance saiu em chute de longa distância de Ramon, facilmente defendido por Dênis. Já o time pernambucano tinha mais qualidade ofensiva, porém insistiu em jogadas de linha de fundo, todas sem sucesso.

O Sport voltou para a segunda etapa com a mesma estratégia. Desta vez, teve melhor aproveitamento pelo alto, levando vantagem sobre a defesa do ABC. Após falta levantada na área, Thyere acertou o pé da trave. Depois, Peglow recebeu livre dentro da área e, cara a cara com o goleiro, mandou por cima do gol. Os donos da casa seguiram com uma postura defensiva, sem conseguir explorar os contra-ataques.

Com o passar do tempo, os erros de passes viraram protagonistas e o nível da partida, que já não era das melhores, caiu drasticamente. Tentando voltar a se impor no ataque, o técnico Enderson Moreira promoveu a estreia do atacante Diego Souza. Quando o 0 a 0 parecia persistir no placar, o Sport contou com a estrela de Diego Souza para vencer o lanterna ABC. O atacante desviou o chute de Rosales, aos 44 minutos, para recolocar o Sport na liderança provisória da Série B,

O Sport volta a campo no próximo sábado, às 20h45, contra o Londrina, na Ilha do Retiro. Já o ABC fecha a 29ª rodada contra o Novorizontino, na segunda-feira, às 21 horas, no interior de São Paulo.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 X 1 SPORT

ABC – Michel; Alemão (Geovane Henrique), Afonso (Habraão), Fabrício e Jhonnathan; Ramon, Nathan e Thonny Anderson (Matheus Anjos); Fábio Lima (Andrey), Anderson Cordeiro (Welliton) e Paulo Sérgio. Técnico: Argel Fuchs.

SPORT – Dênis; Eduardo (Rosales), Rafael Thyere, Sabino e Feliphinho; Felipe (Ronaldo Henrique), Fabinho e Jorginho (Diego Souza); Labandeira (Alan Ruiz), Peglow (Edinho) e Vagner Love. Técnico: Enderson Moreira.

GOL – Diego Souza, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Thonny Anderson, Jhonnathan e Fábio Lima (ABC); Rosales (Sport).

ÁRBITRO – Douglas Marques Flores (SP).

RENDA – R$ 85.975,00.

PÚBLICO – 4.039 total.

LOCAL – Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias