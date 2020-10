Diego Souza exalta luta gremista, mas lamenta gol sofrido e expulsão de Kannemann

Já classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores, o Grêmio jogava nesta quinta-feira pela liderança do Grupo E e só conseguiu o empate por 1 a 1 com o América de Cali no último lance da partida, em pênalti cobrado e convertido por Diego Souza aos 52 minutos do segundo tempo.

Mesmo assim, o atacante afirmou que gostou da postura do time brasileiro e que o Grêmio foi superior ao adversário desde o começo. “Acho que nossa equipe desde o primeiro minuto teve superioridade. O mais importante é que não desistimos, somos primeiro do grupo, o mais importante. Só lamento a perda de um guerreiro nosso injustamente, o Kannemann”, falou se referindo ao zagueiro expulso.

Diego Souza ainda lamentou o lance de abertura do placar. Robinho cobrou um pênalti para o Grêmio, mas parou em defesa do goleiro Graterol. No contra-ataque, o América de Cali marcou.

“Tivemos algumas dificuldades, que é normal, mas tivemos a melhor oportunidade, com o pênalti no contra-ataque que tomamos gol. Aí, sim, passamos a ter uma dificuldade maior”, concluiu.

