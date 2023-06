Diego Souza dá adeus ao Grêmio após fim do contrato: ‘Eternamente grato e com o dever cumprido’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 17:25 Compartilhe

Como já era previsto, o Grêmio não renovou contrato com o atacante Diego Souza, que não vinha atuando por causa de lesão grave no menisco do joelho esquerdo. Nesta sexta-feira, o contrato do jogador como clube chegou ao fim e ele usou suas redes sociais para deixar uma bela mensagem de despedida.

“Hoje me despeço do Grêmio, clube que aprendi a amar e serie eternamente grato. Encerro mais uma passagem com a sensação de dever cumprido”, escreveu Diego Souza. “É claro que os últimos meses foram difíceis e não terminou como eu gostaria, mas nada apaga a bonita história que juntos escrevemos. Muitas batalhas que vencemos, desafios que somente juntos conseguimos concluir.”

Aos 38 anos, o atacante deixa Porto Alegre como artilheiro da Arena Grêmio, com 55 gols no estádio, dos 87 feitos com a camisa tricolor. Foram 222 partidas disputadas e contribuição com mais 27 assistências para a conquista de cinco títulos estaduais.

“Muito obrigado a todo o staff do clube, jogadores, comissão técnica, funcionários e, principalmente, torcedores. Vocês foram incríveis comigo e com a minha família. Fica a minha torcida para o melhor ao Tricolor, sempre!.”

Diversos torcedores agradeceram ao centroavante pelos serviços prestados e fizeram questão de ressaltar sua luta no clube. Entre os destaques, frisaram seus bons números em Grenais. Foram 16 clássicos disputados diante do rival Internacional, com nove vitórias, quatro empates e somente três derrotas, além de quatro gols marcados.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias