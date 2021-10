Diego Simeone revela que tentou levar Messi ao Atlético de Madrid após saída do argentino do Barcelona Treinador da equipe da capital espanhola diz que ligou para Suárez e pediu ao uruguaio que tentasse convencer o argentino a se mudar para o atual campeão nacional

Lionel Messi no Atlético de Madrid? No que dependesse do técnico Diego Simeone, da equipe da capital espanhola, essa combinação poderia acontecer. O comandante colchonero revelou que tentou levar o seu compatriota ao atual campeão da La Liga após a saída do camisa 10 do Barcelona ser confirmada.

Em entrevista ao “Diario Olé”, da Argentina, El Cholo disse que chegou a conversar com Luis Suárez, ex-atleta blaugrana e amigo íntimo de Messi, acerca da possibilidade de convencer o atleta a se mudar a Madri. No entanto, de acordo com o próprio Simeone, o sonho durou pouco.

– Eu te conto um detalhe. Com o que aconteceu com o Barcelona, nós chamamos o Luis (Suárez). Não telefonei para o Leo (Messi), mas falei com Suárez para perguntar como estava o Messi, se estava com vontade ou se havia uma mínima possibilidade de vir ao Atlético de Madrid. Nós estávamos imaginando que ele poderia vir. Porém, foi uma coisa que durou três horas, porque o PSG, evidentemente, já estava obcecado por essa contratação- disse Simeone.

Questionado se a escolha de Messi pelo Paris Saint-Germain foi a melhor opção ao argentino, Simeone se esquivou, mas afirmou que o seis vezes melhor do mundo deve sempre estar em uma equipe preparada para vencer.

– Se me perguntar onde tem que jogar o Messi, te digo que em uma equipe que está preparada para ganhar. Não é um jogador que pensa só nele, pensa na equipe

Messi em ação contra o Atlético de Madrid na última temporada (Foto: Divulgação / Barcelona)

