Edição Da Semana

O 13º reforço do Bahia para a temporada foi anunciado neste sábado (14) com a chegada em definitivo do meio-campista Diego Rosa. O atleta formado nas categorias de base do Grêmio, mas que tinha seus direitos ligados a outro clube do Grupo City, o Manchester City, em víncul que tem validade até 2027.

Aos 20 anos de idade Diego terá a oportunidade de atuar profissionalmente no Brasil pela primeira vez. Quando se formou na base do Grêmio, ele foi adquirido pelo Grupo City antes mesmo de ser aproveitado no time principal da equipe gaúcha.

De lá pra cá, Diego Rosa foi cedido por empréstimo para Lommel SK-BEL (outro clube do mesmo conglomerado) e Vizela-POR com o intuito de ganhar maior rodagem no futebol europeu. Enquanto na Bélgica foram 29 partidas em duas temporadas, em solo português ele disputou apenas 11 duelos no ano passado.

Tanto a trajetória como as características mais notorias do meio-campista foram exaltadas pelo Diretor de Futebol do Bahia, Carlos Santoro, em palavras veiculadas pelo clube de Salvador:

– Um jogador que o Manchester City acompanhava desde a época de Seleção Brasileira Sub-15. Na sequência, campeão mundial Sub-17 sendo um dos destaques do Brasil. Depois dessa competição, o City tomou a decisão de comprá-lo. Mostrou versatilidade de jogar em três, quatro posições diferentes, enquanto esteve na Bélgica. Quando há o movimento da SAF do Bahia, entendemos que faria muito mais sentido ele jogar aqui do que continuar em Portugal. Um jogador com um potencial altíssimo, para atuar nas principais ligas do mundo, e que será importante pra gente.

