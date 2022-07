Diego Rigonato é apresentado como novo reforço do Ceará Coringa dentro das quatro linhas, o atleta é mais uma novidade do Vozão para o Brasileirão

A segunda-feira foi de novidade no Ceará. O vozão apresentou Diego Rigonato, que é um verdadeiro ‘coringa’ dentro das quatro linhas.

– VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO

Com a possibilidade de jogar em mais de uma posição, o atleta se apresentou ao torcedor do Vozão.

‘Não posso dizer uma posição fixa que eu jogue, mas a posição que mais joguei foi de extremo. Sou uma pessoa que está aqui para ajudar e jogar na posição que tiver que jogar. A escolha pelo Ceará foi um propósito de Deus, porque eu não tinha em mente jogar no Brasil. Eu estava de férias e com o propósito apenas de descansar, quando de repente meu celular toca e era um representante do Ceará. Fiquei surpreso com a procura do clube, mas após saber mais sobre o Ceará, sua história, torcida, eu aceitei tudo de forma rápida. Hoje o que eu mais quero é fazer algo grande e bom pelo Ceará e retribuir toda a confiança que depositaram em mim’, afirmou.

Antes de chegar ao Vozão, Rigonato defendeu as cores do Toluca-MEX, Reims e Tours da França.

E MAIS: