Diego Ribas fala em ‘desafio’ de Dorival no Flamengo e cita Paulo Sousa: ‘Teve culpa, mas nós também’ Meio-campista entrou no fim da derrota para o Internacional, por 3 a 1, neste sábado

O Flamengo agora soma três derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro. Após tropeços contra Fortaleza e RB Bragantino, o Rubro-Negro perdeu para o Internacional neste sábado, por 3 a 1. Wanderson (2) e Pedro Henrique fizeram os gols do Colorado e Andreas Pereira diminuiu. Após o jogo, Diego Ribas concedeu entrevista ao ‘SporTV’.





– É grande (o desafio de Dorival Junior), assim como também é a expectativa de que as coisas aconteçam bem. Acredito que o momento agora é de trabalhar muito e falar pouco. Temos muito o que corrigir e iremos corrigir. Em breve voltaremos ao lugar que nós merecemos, que é a parte de cima da tabela – disse o meia, que emendou:

– É um elenco vencedor, que tem plena consciência de que não vai ganhar com o que fez no passado, e sim com o que vai fazer daqui pra frente. A responsabilidade não foi só do Paulo Sousa, mas foi do grupo também. Ele teve a culpa dele, nós também, e temos que ser homens para admitir e melhorar – completou Diego Ribas.

Assim como nos últimos jogos, o Flamengo teve péssima atuação, com pouca criatividade, cedendo espaços aos adversários e lentidão em todos os lados do campo. Com o resultado, o Flamengo caiu para a 15ª posição, com apenas 12 pontos, mesma pontuação do Cuiabá, primeira equipe na zona de rebaixamento do Brasileirão.

