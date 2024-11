Diego Pituca valoriza título ‘suado’ do Santos na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/11/2024 - 18:25 Para compartilhar:

O técnico Fábio Carille e alguns dos jogadores deixaram o campo sob vaias e xingamentos no que seria a partida festiva do título do Santos. Apesar do clima hostil, após a derrota por 2 a 0 para o CRB, neste domingo, na Vila Belmiro, e também durante a entrega das medalhas de campeão, os atletas vestiram a camisa com a inscrição “a 10 voltou” e partiram para a comemoração.

O volante Diego Pituca relevou a ira dos torcedores na arquibancada e defendeu a campanha da equipe na Série B. Assim, o capitão santista justificou a festa dos jogadores após a partida válida pela penúltima rodada da competição.

“Acho que a gente tem que comemorar, sim. Não foi só hoje que a gente jogou. Jogamos a temporada inteira, o título foi suado, a gente lutou”, comentou Pituca, antes de levantar o troféu de campeão. “Fizemos uma partida muito abaixo, mas não apaga o que a gente fez. Temos que comemorar e continuar trabalhando, já que falta o último jogo.”

Questionado sobre o planejamento para a próxima temporada, já que a torcida santista reprova o futebol pragmático, embora eficiente, demonstrado na campanha da Série B, Pituca afirmou que ainda não há definições e que o que foi prometido acabou cumprido.

“Isso deixa para a diretoria. Nosso papel era subir e ser campeão. No ano que vem não dá para dizer, não sabemos quem fica, quem vai embora, outros chegam, então temos que continuar trabalhando e quem ficar tenho certeza que vai dar a vida como a gente deu esse ano.”

No próximo domingo, às 18h30, o Santos encerra sua participação na Série B diante do Sport, no Recife. Enquanto os santistas cumprem tabela, a equipe da casa precisa de um empate para confirmar o acesso à Série A.