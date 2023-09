Diego Hypolito revela que irmã gravou mensagem de despedida enquanto estava internada

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/09/2023 - 9:12 Compartilhe

Daniela Albuquerque recebeu Diego Hypolito no ‘Sensacional‘ desta quinta-feira, 14, na RedeTV!. Na atração, o ex-ginasta comentou sobre as dificuldades de saúde enfrentadas por sua irmã, a também ex-ginasta, Daniele Hypolito, que passou algumas semanas hospitalizada neste ano.

“Ela ficou na UTI durante dois meses. Teve uma bactéria que baixou a imunidade e essa bactéria quase chegou ao cérebro. Teve conjuntivite, precisou operar a face. Depois voltou novamente para o hospital por uma outra situação: uma pedra no rim muito grande, com alguns centímetros. Teve que tirar essa pedra e inflamou depois. Então, ela ficou mais um mês no hospital”, disse.

Ainda na entrevista, Diego Hypolito revela que, devido à gravidade dos problemas, sua irmã chegou a gravar mensagens de despedida para pessoas próximas: “Ela fez um vídeo achando que iria falecer, se despedindo da família. Então foi algo muito sério”.

Hoje, com Daniele Hypolito recuperada, o ex-atleta, que atualmente se dedica à carreira circense, enaltece a força da irmã durante o conturbado período.

“Não me imagino na situação que ela passou, porque não consigo ficar tanto tempo no hospital. Ela ficar dois meses internada e ter paciência, resiliência e fé… É muito complicado”, conclui.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias