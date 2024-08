Diego Hypolito exibe mudanças no rosto e web compara: ‘Hugh Jackman?’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 15/08/2024 - 21:14 Para compartilhar:

Diego Hypolito, 38 anos, agitou a web, nesta quinta-feira, 15, ao exibir o antes e depois com registro atual e foto de 10 anos atrás. É que os internautas observaram as transformações ao longo do tempo e não deixaram de fazer comparações.

Na publicação, no Feed do Instagram, o ex-atleta expôs que tem se sentindo melhor em relação à saúde física e mental, que estão recebendo mais atenção nos últimos tempos.

“Fotinho de 10 anos atrás e atual! Será eu mudei? Atualmente sou mais vaidoso, cuido mais da minha saúde: física e mental”, escreveu ele.

Nos comentários, seguidores comentaram as mudanças do ex-ginasta. “Está muito melhor atualmente. De fato, a harmonização facial valeu a pena”, opinou um internauta. “Mudou, mas continua lindo desde sempre!”, elogiou outro. “Hugh Jackman?”, disse mais um, fazendo comparação com o ator de Hollywood. “Pensei a mesma coisa (risos)”, concordou outro seguidor.

Diego, que foi comentarista da Globo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, fez harmonização facial no ano passado. Ele também tem se dedicado a uma rotina fitness, após ter se submetido a uma reeducação alimentar.

