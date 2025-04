Diego Hypolito é eliminado do ‘BBB 25’

Diego Hypolito foi eliminado no 18º Paredão do Big Brother Brasil 25 com 58,77% da média de votos na noite da quarta-feira, 17. Renata ficou com 39,26% e Vitória Strada com apenas 0,97%.

Em seu discurso, o apresentador Tadeu Schmidt reforçou como cada um dos três esteve como protagonista em algum momento do jogo.

Ele relembrou um pouco da trajetória de cada um deles na casa, como desafios do Monstro e Vitrine Seu Fifi.

Em seu discurso final para os outros brothers, Diego disse: “O meu propósito aqui foi não desistir dos meus sonhos. (…) Eu sou muito fã de todos vocês.”

Na conversa com Tadeu Schmidt, o apresentador lembrou momentos marcante do ginasta em competições olímpicas. “Meu maior medo era frustar os meus pais. (…) O Big Brother para mim era para levantar”, desabafou Diego.