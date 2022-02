Diego Gonçalves aposta no estilo de jogo para Botafogo engrenar e confia na força do atual elenco Atacante mostra confiança para equipe ir bem e exalta desejo de aproveitar suas oportunidades: 'Enderson falou que ninguém tem cadeira cativa'

O desafio de manter o Botafogo em alto nível passa pelos pés do atacante Diego Gonçalves. Em entrevista coletiva, o jogador de 27 anos destacou o fato do Alvinegro ter mantido o estilo que levou a equipe ao acesso para a elite e mostrou expectativa para que se repita nesta temporada.

– No começo, são novos jogadores, mas nós temos o estilo de jogo, que não mudou. Deu certo e tomara que dê certo esse ano. Procurar entrosar o máximo, pegar ritmo de jogo, fazer bons jogos e aproveitar nossas oportunidades. Enderson (Moreira) falou que ninguém tem cadeira cativa, que quem estiver melhor vai jogar – declarou.

O atacante ainda falou sobre a retomada da parceria com Erison, seu antigo parceiro no Figueirense, e o fato de atuar ao lado do promissor alvinegro Matheus Nascimento.

– Procuro jogar perto dos dois, independente de quem estiver atuando. Conheço mais um pouco o Erison, joguei com ele no Figueirense, é um jogador que briga com os zagueiros, rápido, forte, estamos entrosados um pouquinho. O Matheus é um jogador promissor, torço para que saia logo os gols dele e que possamos comemorar no final do campeonato – disse.

O Alvinegro volta a campo na próxima segunda-feira (7), pela 4ª rodada do Carioca, contra o Nova Iguaçu, no Nilton Santos. Veja como comprar os bilhetes.

