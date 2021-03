Diego e Kaká se encontram no Ceará e provocam Filipe Luís; lateral do Flamengo responde: ‘Inveja’ Amigos e ex-Seleção, dupla esteve reunida com familiares em resort no Nordeste

O camisa 10 do Flamengo Diego Ribas esteve junto, nesta quinta-feira, do ex-São Paulo, Milan e Real Madrid Kaká, no Ceará. De férias com a família, os ex-companheiros de Seleção aproveitaram o encontro para colocar o papo em dia e cutucaram o lateral rubro-negro Filipe Luís, que respondeu em tom de brincadeira.



A brincadeira entre o trio começou quando Kaká, via Instagram, compartilhou uma foto ao lado de Diego, a esposa do camisa 10 do Flamengo, Bruna, e sua companheira Caroline. O story entre eles veio com o comentário: “Botando o papo em dia e cornetando o Filipe Luís”.

Diego e outro jogadores do time campeão brasileiro estão aproveitando as férias pós-Brasileirão no Ceará. O elenco principal recebeu 15 dias de descanso após a temporada 2020. Nas redes, o lateral do Flamengo usou outra ironia para brincar com os amigos.

– Único sentimento que sinto: inveja – digitou Filipe.

Pelo Carioca, o Flamengo entrou em campo com um time recheado de jovens, que venceram o Nova Iguaçu, nesta terça, por 1 a 0. O próximo confronto do Rubro-Negro será no sábado, contra o Macaé.

