Diego Costa vê ‘sintonia da base crescer’ no São Paulo após atuação de Thiago Couto

Diego Costa, assim como Miranda, também elogiou o desempenho de Thiago Couto na vitória do São Paulo por 1 a 0 contra o América-MG, nesta quinta-feira (28). A partida foi válida pelo jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil.

O zagueiro e o goleiro têm uma história que os acompanha desde as categorias de base. O jovem atleta ocupou o lugar de Jandrei nas últimas partidas devido ao desfalque do titular – que enfrenta agora uma fratura em uma vértebra na região lombar.

Em Cotia, Diego Costa e Thiago Couto estiveram juntos, inclusive, em algumas conquistas importantes – como a Copa e Supercopa do Brasil Sub-20, em 2018, além Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. Após a vitória em cima do Coelho, o camisa 4 postou uma foto de Couto abraçado com Rogério Ceni.

De acordo com ele, a imagem repostada em suas redes sociais representa muito. O zagueiro destacou a dedicação de Couto. Conforme sua fala, o atleta é o primeiro a chegar nos treinos e o último a se retirar.

– Representa muito. São dois caras que eu admiro muito por serem trabalhadores. Rogério pela história que ele tem de trabalho, de querer estar sempre mostrando para gente o caminho, Thiago é o primeiro a chegar e o último a sair do treinamento. Acho que vale muito para mim essa foto, é algo que eu me inspiro – destacou.

O registro de Thiago Couto e Rogério Ceni foi postado nas redes sociais do clube e por Diego Costa (Foto: Divulgação / São Paulo FC)

Porém, nem tudo foram flores para o goleiro. A sua atuação nos últimos jogos – contra o Internacional e o Goiás – foram extremamente criticados pelos torcedores. Para Diego Costa, isso é normal, uma vez que a torcida é movida pela paixão. O zagueiro ainda completou que seu companheiro tende a ganhar cada vez mais confiança em campo.

– Torcedor é movido por amor. Quando a gente ganha, o torcedor é o primeiro, como lotou a nossa casa hoje. A festa estava linda. A crítica faz parte, o elogio faz parte, são milhões de torcedores, eles vivem esse clube intensamente, como a gente vive também. Eles sabem como a gente vive. A gente sabe lidar com isso, também fico frustrado quando a gente perde um jogo, tem um empate. Compartilho do sentimento do torcedor. Tem que saber lidar, Thiago soube. Grande atleta, só tende a crescer e ganhar confiança – concluiu.

