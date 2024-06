Diego Costa tem desafio duplo no jogo Grêmio-Estudiantes na Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/06/2024 - 13:30 Para compartilhar:

Com a passagem para as oitavas de final em mãos, o Grêmio confiará uma missão dupla ao seu astro, Diego Costa, ao receber no sábado o já eliminado Estudiantes da Argentina: continuar marcando gols e garantir a liderança do Grupo C da Copa Libertadores.

O tricolor gaúcho vai fechar a fase de grupos em um duelo que reúne vários títulos do torneio e ficará em dia com o calendário internacional, após sofrer com as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul.

A partida será novamente em um estádio distante de casa, o Couto Pereira, em Curitiba, às 19h (horário de Brasília), porque a Arena do Grêmio ainda não pode receber jogos devido aos danos causados pelas inundações. Mas o time gaúcho entrará em campo com a tranquilidade de ter garantido a vaga na próxima rodada na terça-feira, quando venceu o Huachipato por 1 a 0, no Chile, com um gol do atacante hispano-brasileiro.

A vitória deixou o time na segunda posição da chave, com nove pontos, um a menos que o líder The Strongest da Bolívia, que já disputou as seis partidas da fase.

Um triunfo contra os argentinos garante ao Grêmio a liderança e o confronto contra o Peñarol, do Uruguai, nas oitavas de final. Já em caso de empate ou de derrota, o adversário será o atual campeão, o Fluminense.

Já o lanterna Estudiantes (4 pontos) não tem chances de brigar pela terceira colocação, ocupada pelo Huachipato (8), que dá uma vaga na repescagem das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

– Fim do jejum de gols –

A classificação, conquistada em uma noite chuvosa e fria, representou um pouco de consolo para a dor que o Grêmio sofre com a destruição em sua cidade e estado.

Mas também significou um alívio para o artilheiro, que não marcava desde 6 de abril, quando o Grêmio derrotou o Juventude no jogo de volta da final do Campeonato Gaúcho.

Depois dessa decisão, passou em branco em cinco jogos. A pressão sobre ele começou a aumentar, já que chegou em fevereiro com a missão de substituir o uruguaio Luis Suárez.

“Estou me esforçando muito aqui, porque o Grêmio é um time muito grande”, disse o camisa 9, de 35 anos, após marcar seu sétimo gol contra os chilenos em doze partidas disputadas nesta temporada.

Para o duelo contra o Estudiantes, porém, ele poderá não contar com o parceiro que lhe deu uma assistência no gol contra o Huachipato: o meia-atacante Franco Cristaldo.

Caso receba um cartão amarelo, o argentino-paraguaio perderá o jogo de ida das oitavas de final, o que pode levar o técnico Renato Portaluppi a poupá-lo neste sábado.

– Estudiantes eliminado mas motivado –

Embora não tenha chances de continuar a competir internacionalmente este ano, ‘La Pincha’ avisou que jogará no Brasil com o que tem de melhor à sua disposição.

“O que nos resta para enfrentar este jogo é a nossa própria motivação”, afirmou Eduardo Domínguez.

O técnico reconheceu o fracasso de sua equipe, protagonista de uma de suas piores campanhas na Libertadores, torneio que já venceu em 1968, 1969, 1970 e 2009.

Domínguez não contará com o meio-campista Santiago Ascacibar, o lateral Eric Meza e o atacante Guido Carrillo, que estão lesionados. Mas ele vai escalar o zagueiro Zaid Romero, recentemente vendido ao Brugge, da Bélgica.

– Prováveis escalações:

Grêmio: Agustín Marchesín – João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann, Reinaldo – Dodi, Pepê, Franco Cristaldo – Galdino, Diego Costa, Yeferson Soteldo. Técnico: Renato Portaluppi.

Estudiantes: Matías Mansilla – Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero, Gastón Benedetti – Enzo Pérez – Tiago Palacios, José Sosa, Fernando Zuqui, Edwuin Cetré – Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

raa/app/ol/aam/yr