Diego Costa marca, e Botafogo vence Bahia, pelo Campeonato Brasileiro; veja resultado

O Botafogo venceu o Bahia por 3 a 0, no Estádio Nilton Santos, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (27). O centroavante Diego Costa foi responsável por dar o triunfo ao Alvinegro e anotou seus dois primeiros gols com a camisa do clube, enquanto Luis Henrique fechou a conta.

Com o resultado, a equipe de Bruno Lage chegou aos 51 pontos e segue com uma vantagem muito confortável na liderança do Brasileirão. Por outro lado, o Tricolor segue com 21 pontos e busca se afastar da zona de rebaixamento.

⚫ CINCO LANCES QUE MARCARAM A PARTIDA

1️⃣ !É O PRIMEIRO DELE! No início da partida, Diego Costa recebeu passe de Victor Sá e bateu na saída de Marcos Felipe para abrir o placar

2️⃣ !QUE DEFESA! Na etapa inicial, Ademir recebeu lançamento em profundidade e teve a chance de empatar a partida, mas parou em grande defesa de Lucas Perri

3️⃣ !NÃO AGUENTOU! No sacrifício desde a etapa inicial, Cauly, um dos destaques do Bahia na temporada, pediu para sair no início do segundo tempo

4️⃣ !MAIS UM DELE! E após receber um cruzamento da esquerda, Diego Costa subiu livre de marcação para cabecear e marcar seu segundo gol pelo Botafogo

5️⃣ !FECHOU A CONTA! Em um rápido contra-ataque puxado por Hugo, Luis Henrique recebeu lançamento livre de marcação, driblou Marcos Felipe e marcou o 3º do Alvinegro

⏱ COMO FOI O PRIMEIRO TEMPO?

Com apenas três minutos de jogo, Diego Costa recebeu um passe de Victor Sá na área e finalizou para marcar seu primeiro gol com a camisa do Botafogo. Após o susto, o Bahia tentou controlar as ações do jogo, teve uma grande chance de empatar com Ademir, que parou em Lucas Perri, enquanto o Alvinegro buscou explorar contra-ataques e quase ampliou o marcador com Segovinha.

⏱ E A ETAPA FINAL?

Assim como no primeiro tempo, o Alvinegro balançou as redes cedo com Diego Costa recebendo cruzamento na área e cabeceando para marcar seu 2º gol. Os visitantes não conseguiram ter criatividades, enquanto o Botafogo ampliou o placar com Luis Henrique recebendo grande passe de Hugo, driblando o goleiro e fechando a conta para o líder do Brasileirão.

✅ O QUE VEM POR AÍ?

Na quarta-feira (30), o Botafogo encara o Defensa y Justicia, pelas quartas de final da Sul-Americana, na Argentina. No Brasileirão, o Alvinegro volta a jogar contra o Flamengo, no sábado (2). Já o Bahia recebe o Vasco, pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (3).

⚫ FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Botafogo 3 x 0 Bahia



Local: Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 27 de agosto

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP/Fifa)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP/Fifa) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP/Fifa)

Público e renda: 39.610 presentes e R$ 1.322.700,00

Cartões amarelos: Diego Costa e Janderson (BOT); Mingotti, Cauly e Yago Felipe (BAH)

Cartões vermelhos: –

GOLS: Diego Costa, 3’/1ºT (1-0); Diego Costa, 6’/2ºT (2-0); Luis Henrique, 30’/2ºT (3-0)





BOTAFOGO

Lucas Perri; JP (Ponte, 24’/2ºT), Adryelson, Victor Cueta e Hugo; Marlon Freitas, Gabriel Pires (Danilo Barbosa, 38’/2ºT) e Eduardo; Victor Sá (Luis Henrique, 17’/2ºT), Diego Costa (Janderson, 17’/2ºT) e Matías Segovia (Diego Hernández, 38’/2ºT).

Técnico: Bruno Lage.

BAHIA

Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Victor Hugo e Camilo Cãndido; Rezende, Thaciano (Yago Felipe, 30’/2ºT) e Cauly (Léo Cittadini, 4’/2ºT); Ademir (Everaldo, 30’/2ºT), Rafael Ratão (Gabriel Teixeira, 17’/2ºT) e Mingotti (Vitor Jacaré, 17’/2ºT).

Técnico: Renato Paiva.

