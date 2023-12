Diego Costa dispara contra elenco do Botafogo: ‘Faltou humildade aos jogadores’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/12/2023 - 21:25 Para compartilhar:

As vaias tomaram conta do Engenhão, neste domingo, após o empate sem gols do Botafogo com o Cruzeiro pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há dez rodadas, o time carioca caiu para a quinta posição, com 64 pontos, uma queda inadmissível para a sua torcida que esperava pelo título após a liderança ficar em suas mãos por 33 das 38 rodadas da competição. O experiente atacante Diego Costa foi sincero na beira do gramado e disse o que aconteceu com o grupo.

“Faltou humildade aos jogadores. Não adianta culpar os dirigentes e os técnicos, porque os jogadores precisam ser homens e encarar a situação. Depois daquele grande primeiro turno, a gente perdeu posições. Acho que é um grande aprendizado para todos. Cada um precisa fazer sua auto-crítica”, disse o atacante, que teria sido o motivo de eventual desunião do elenco após sua chegada para substituir Tiquinho Soares durante sua grave lesão no tornozelo.

Com 35 anos e larga experiência internacional, o centroavante deu razão às vaias da torcida, após dez jogos sem vitórias. Um jejum de três meses dentro do Engenhão, onde o clube mais venceu no primeiro turno. “O momento não tem justificativa. A torcida tem total razão de reclamar depois do que fizemos no primeiro turno para cairmos nos últimos jogos. O oba-oba serve para a torcida, mas os jogadores não podem se iludir com as vitórias. Nos faltou um pouco de humildade, deixar o ego de lado. Que tudo isso sirva de aprendizado para todos.”

Na última rodada, o Botafogo vai enfrentar o Internacional, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), ainda podendo terminar dentro do G-4 e ir direto pra a fase de grupos da Libertadores. Em quinto lugar, tem 64 pontos, um a menos do que o Grêmio e dois atrás de Flamengo e Atlético-MG, ambos com 66. As baixas na despedida serão o zagueiro Adryelson e o atacante Diego Costa, que receberam o terceiro cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática.

SAÍDAS

Além da decepção pela perda de um título que parecia certo, a torcida botafoguense ainda vai ter que ir se acostumando com as saídas de vários jogadores. Desde agosto existem negociações para as idas de dois jogadores para o Lyon, da França: o goleiro Lucas Perri e o zagueiro Adryelson. O clube francês também é comandando pela Eagle Football, a holding do investidor norte-americano John Textor, dono da SAF – Sociedada Anônima do Futebol – do clube carioca.

Outros dois jogadores devem sair por falta de interesse em renovação contratual. Um deles é o lateral argentino Di Plácido e outro é o meia Lucas Fernandes, emprestado pelo Portimonense, de Portugal, mas que para continuar no elenco o Botafogo teria que pagar 4 milhões de euros, valor próximo a 21,4 milhões para ficar com ele de forma definitiva.

