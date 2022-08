Diego Costa destaca falha defensiva em segundo gol do Flamengo na derrota do São Paulo

Parceria Lance & IstoÉ 25/08/2022 - 1:19 Compartilhe

Na noite desta quarta-feira (24), o São Paulo não conseguiu sair com vantagem no primeiro jogo válido pela semifinal da Copa do Brasil, disputado no estádio do Morumbi.

De acordo com o zagueiro Diego Costa, as falhas no sistema defensivo do Tricolor foram grandes responsáveis para que o Rubro-Negro pudesse avançar no placar.

No segundo gol, marcado por Gabigol, Jandrei foi um dos grandes culpados. Após um desvio mal feito do goleiro, a bola parou no atacante, que aproveitou e tocou para o gol.

Porém, Diego Costa destacou que mesmo com esta situação, o São Paulo propôs jogo e teve a chance de sair com um resultado positivo. Agora, o foco é no duelo de volta. O próximo encontro acontece no Maracanã, no dia 14 de setembro.

– A gente propôs o jogo, teve a bola. Infelizmente, no primeiro e segundo gol a gente falhou defensivamente, mas acho que é seguir. Futebol tudo acontece, a gente vai para buscar a vitória – disse Diego Costa.

O Tricolor volta a campo neste domingo (28) pelo Campeonato Brasileiro. A bola rola no estádio do Morumbi, contra o Fortaleza, às 16h.

(Foto: Paulo Pinto / saopaulofc.net)

