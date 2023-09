Diego Costa abdica do título e da vitória do São Paulo: ‘A gente tem de pensar no clássico’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/09/2023 - 21:29 Compartilhe

Após a vitória sobre o Coritiba, nesta quarta-feira, por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o zagueiro Diego Costa deixou transparecer que o tie do São Paulo já deixou o título da Copa do Brasil para trás e está concentrado para o clássico diante do Corinthians, sábado, no Morumbi.

“Muito gratificante sair com grito de ‘campeão’. É o lugar onde tem que estar o São Paulo, mas a gente tem que pensar no clássico”, disse o jogador, referindo-se ao próximo compromisso da equipe do técnico Dorival Junior.

Diego Costa comentou o desempenho do time pouco mais de 72 horas da inédita conquista da Copa do Brasil. “A gente começou bem no jogo, conseguimos fazer gols, alguns impedidos. Na partida como um todo, a gente foi bem, mesmo depois de um jogo que exigiu muito do psicológico e físico.”

Ao contrário do que fez nesta quarta-feira, quando escalou um time reserva no início da partida, Dorival deverá colocar o que tem de melhor diante do Corinthians. O São Paulo é o décimo colocado, com 31 pontos, um à frente do rival do Parque São Jorge.

