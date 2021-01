Diego contemporiza após derrota do Flamengo e vê título ainda ‘em aberto’

O Flamengo foi à Arena da Baixada, em Curitiba, neste domingo, e acabou derrotado pelo Athletico-PR por 2 a 1, pela 32.ª rodada, ficando em situação delicada na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. Apesar de o goleiro Hugo Souza ter sido um dos destaques, o meia Diego acredita que os donos da casa “jogaram por uma bola”.

“Nós temos que avaliar a nossa parte como jogador. Enfrentamos uma equipe muito rápida, que joga no contra-ataque, jogaram por uma bola. No segundo tempo, não me lembro de oportunidades além do gol”, disse o veterano, um dos capitães do Flamengo.

“É uma equipe perigosa, em campo rápido… dominamos o jogo, mas não fizemos o gol. Faltou ser um pouco mais incisivo ali na frente para definir. Continua tudo em aberto, mas é claro que não atingimos o objetivo, que era a vitória”, encerrou o meio-campista.

Com o revés, o Flamengo segue na terceira posição, com 55 pontos – Internacional, com 62, e São Paulo, com 58, aparecem à frente, mas fizeram um jogo a mais. O time carioca volta a campo nesta quinta-feira, às 20 horas, quando vai à Arena do Grêmio, em Porto Alegre, para enfrentar o Grêmio, em partida atrasada pela 23.ª rodada. Pela 33.ª, os cariocas enfrentam o Sport, na outra segunda, no Recife.

