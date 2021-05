Diego Alves minimiza ‘bronca’ em Léo Pereira no empate do Flamengo na Libertadores: ‘É normal no futebol’ Goleiro gritou para o zagueiro após recuo de bola no fim da partida contra o Vélez

Uma ‘bronca’ de Diego Alves em Léo Pereira no fim da partida entre Flamengo e Vélez, nesta quinta-feira, no Maracanã. Após o zagueiro recuar uma bola, foi possível ouvir os gritos do goleiro rubro-negro dizendo: “Eu estou morto. Você vive em outro mundo. Confia no passe que você tem.”

Em entrevista coletiva após o empate em 0 a 0, Diego Alves minimizou a situação e esclareceu que esse tipo de diálogo é “normal” nos campos de futebol.

– Não teve discussão e nem foi acalorada. Não sei se vocês escutaram, mas teve uma situação com o Rodrigo Caio também. Isso é normal. O que não é normal é que hoje todo mundo escuta o que se fala dentro de campo. O Léo é uma pessoa querida pelo grupo. Nunca é para prejudicar ninguém, só para passar informação. Lógico que eu cobro e, às vezes, tenho que dar uma advertência no sentido de posicionamento. Eles também podem cobrar de mim. O que acontece em campo, fica em campo.

Com o empate, o Flamengo garantiu a liderança do grupo e conhecerá o adversário nas oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, data do sorteio na sede da Conmebol. Antes, no domingo, o Rubro-Negro estreia no Brasileirão 2021 diante do Palmeiras, no Maracanã.

