Diego Alves lamenta derrota mas diz que Flamengo tem que seguir em frente: ‘Tem muito chão pela frente’ Goleiro defendeu um pênalti no final da partida e comentou sobre a rivalidade entre as equipes na partida

O Flamengo perdeu para o Grêmio por 1 a 0, no Maracanã, pela 21º rodada da Série A do Brasileirão. O jogo foi marcado por muitas discussões e confusão entre as equipes. Diego Alves, que defendeu um pênalti na partida, comentou sobre a atuação apagada da equipe que culminou na derrota.

– Não fluiu tanto o jogo. É verdade que tínhamos uma boa saída, mas não conseguimos agredir muito o time do Grêmio. Acho que é normal numa sequência de jogos gerar esse tipo de rivalidade. Foi um jogo duro, difícil, com confusão. Perdemos os três pontos mas vamos seguir porque tem muito chão pela frente – disse o goleiro.

Com o resultado, o Flamengo fica na terceira colocação do campeonato, enquanto o Grêmio avança para a 17º colocação, fechando o Z4 da Série A, com 22 pontos conquistados.

