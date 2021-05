Diego Alves celebra retorno aos gramados e vê espaço para evolução no Flamengo: ‘Sempre pode melhorar’ Goleiro foi titular no empate em 0 a 0 contra o Vélez, nesta quinta-feira, no Maracanã

O Flamengo não teve grande atuação nesta quinta-feira, mas empatou em 0 a 0 contra o Vélez e garantiu a liderança do Grupo G da Libertadores. Após a partida, Diego Alves concedeu entrevista coletiva no Maracanã e destacou a dificuldade imposta pelo adversário. O goleiro também comentou sobre a comunicação com os companheiros de equipe durante os 90 minutos.

+ ATUAÇÕES: Diego Alves volta bem e é o único destaque positivo em empate do Flamengo contra o Vélez

– A gente jogou hoje contra um grande time, foi um jogo difícil. É lógico que sempre podemos melhorar, tanto defensivamente quanto ofensivamente. A gente tenta corrigir durante a semana e nos intervalos dos jogos também. Essa é minha função: quando não participo com a bola, tento dar orientação para que os jogadores tenham um melhor posicionamento dentro de campo. Eu faço isso a vida toda, mas com o estádio vazio, dá para escutar bem.

O empate com o Vélez marcou o retorno de Diego Alves aos gramados após mais de 20 dias. A última partida do goleiro havia sido em 4 de maio, na vitória sobre a LDU, no Equador. Com uma fibrose na coxa, ele desfalcou o Flamengo nos últimos quatro jogos. Na coletiva, ele celebrou a volta e comentou sobre as chances dadas a Gabriel Batista.

– É sempre bom poder voltar a jogar. Fora do campo, a gente treina todos os dias para fazer as coisas bem e ajudar o clube. Fico satisfeito em poder voltar. Sobre o Gabriel (Batista), acho que o Flamengo tem uma garotada muito interessante na base, é importante saber onde eles estão jogando. A gente ajudar da melhor maneira para que eles rendam o máximo quando tiverem oportunidade.

+ Vai começar o mata-mata! Veja os potes para o sorteio das oitavas da Libertadores



O Flamengo conhecerá o adversário nas oitavas de final da Libertadores na próxima terça-feira, data do sorteio na sede da Conmebol. Antes, no domingo, o Rubro-Negro estreia no Brasileirão 2021 diante do Palmeiras, no Maracanã.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também