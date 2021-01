Diego Alves avança na recuperação e faz trabalho leve no campo Goleiro não atua pelo Rubro-Negro há três partidas, justamente o período de jogos em que a equipe de Rogério Ceni está sem vitória

O elenco do Flamengo se reapresentou nesta terça-feira, sob duras cobranças e protesto através de um grupo de torcedores em frente ao Ninho do Urubu, além de reunião com membros da diretoria. Mas a ida ao CT não foi novidade para Diego Alves na semana, uma vez que o goleiro esteve no local para tratar de uma lesão na coxa direita na última segunda. E hoje avançou na recuperação

Além de realizar fortalecimento na academia, o que tem ocorrido desde que o clube comunicou a sua lesão na coxa direita, há cerca de duas semanas, Diego Alves fez trabalho leve no campo com membros da fisioterapia.

Diego Alves foi desfalque do time de Rogério Ceni nos três últimos jogos – nos dois primeiros, Hugo Souza foi titular, enquanto César atuou no mais recente. O camisa 1 ainda é tido como dúvida para a próxima partida.

Curiosamente, o Flamengo não venceu no período em que Diego Alves é baixa – já são três jogos sem vencer, com duas derrotas nos dois últimos compromissos (para Fluminense e Ceará), além do empate com o Fortaleza.

O elenco rubro-negro se reapresentou no CT após folgar nesta segunda-feira, dia seguinte da derrota por 2 a 0 para o Ceará. A partida foi a 12ª de Rogério Ceni no comando do Flamengo. Até o momento, o treinador acumula quatro vitórias, quatro empates e quatro derrotas, em um aproveitamento de 44,4%.

Faltando 10 rodadas para o fim do Brasileirão, o Flamengo está em quarto lugar, com 49 pontos, a sete do líder São Paulo. O próximo compromisso do Rubro-Negro é contra o Goiás, na próxima segunda-feira, em Goiânia.

