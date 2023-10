Diego Alemão é transferido para clínica psiquiátrica, segundo colunista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2023 - 20:33 Compartilhe

Diego Alemão, internado na reabilitação na semana passada, teria sido levado para uma clínica psiquiátrica, nesta segunda-feira, 2, de acordo com a colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, que confirmou a informação com o advogado do ex-BBB.

A mudança aconteceu por conta do estado de saúde de Alemão, que é grave.

“Ele abriu o coração para a família e, voluntariamente, buscou ajuda. Diego Alemão encontra-se internado em uma clínica de reabilitação, mas infelizmente o quadro dele é grave”, já havia adiantado o advogado em entrevista para a última edição do ‘Domingo Espetacular’, 1º, da Record TV.

Alemão foi detido no último dia 26/09 por porte de arma após sair armado por uma rua da zona sul do Rio de Janeiro, gritando que “iria fazer disparos”. Ele foi liberado horas depois mediante pagamento de fiança no valor de R$ 4 mil. Ainda segundo a colunista, o ex-brother estava sob efeito de entorpecentes e medicamentos fortes para a depressão quando foi preso.

“Ele estava tendo delírios de que estava sendo ameaçado, perseguido. Infelizmente, vem sofrendo de um mal que tem acometido muitas pessoas atualmente. Há alguns meses, têm enfrentado profunda depressão”, informou o advogado à colunista.

Após ser liberado da prisão, Diego foi internado, por vontade própria.

Dias antes da detenção, Alemão teria pensado em procurar a ajuda do ex-Polegar Rafael Ilha, conhecido por oferecer ajuda a dependentes químicos e que é um dos responsáveis pela internação, tratamento e recuperação do ator Sérgio Hondjakoff.

