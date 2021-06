Diego admite queda do Flamengo no segundo tempo, mas valoriza vitória Camisa 10 atuou os 90 minutos diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela Copa do Brasil

Com um gol de Rodrigo Muniz aos 15 minutos da etapa inicial, o Flamengo venceu o Coritiba, no Couto Pereira, e deu o primeiro passo para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil. Na saída de campo, Diego admitiu a queda de rendimento do time no segundo tempo, mas celebrou a vantagem obtida.

– Placar não deixa de ser bom, mas concordo que não conseguimos manter a intensidade no segundo tempo e ser perigosos. Fizemos um bom jogo, então vamos decidir em casa na próxima semana. Mesmo com a vantagem, jogaremos para vencer – afirmou Diego, projetando o jogo de volta, na quarta.

O Rubro-Negro, agora, pode até empatar com o Coxa na próxima quarta-feira que avançará para as oitavas de final da Copa do Brasil. Antes, enfrenta o América-MG pelo Brasileirão, no domingo. As duas partidas serão no Maracanã.

