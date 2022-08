9 dicas para inovar no sexo oral Afinal, a experiência deve ser excitante para quem recebe e para quem faz

Mesmo que esse não seja o objetivo, o sexo oral também pode ser prazeroso pra quem o pratica. Afinal, ajudar outra pessoa a atingir um orgasmo é especialmente excitante e divertido. Pensando nisso, que tal melhorar ainda mais suas técnicas?







Com informações da “Glamour”, confira nove dicas para inovar no sexo oral e surpreender seu(ua) parceiro(a). Mas lembre-se: você sempre deve conversar com ele(a) e obter consentimento antes de tentar algo novo.

9 dicas para inovar no sexo oral

1 — Brinque com a ‘porta de trás’

A área ao redor do ânus é repleta de terminações nervosas que podem ser estimuladas com os dedos ou com a língua e promover grande prazer. Se vocês se sentirem mais confortáveis, podem preparar um banho juntos(as) antes da brincadeira.

2 — Faça barulhos

Sons como cantos, gemidos e sussurros podem criar vibrações estimulantes na região genital de seu(ua) parceiro(a).

3 — Provoque com beijos antes do sexo oral

Ao invés de ir direto ao ponto, provoque a outra pessoa com beijos leves ao redor das coxas e virilha. “Basta permitir que beijos suaves emanem de seus lábios enquanto você desperta suas terminações nervosas e chama a atenção e a circulação para a área”, diz a sexóloga Jess O’Reilly.

4 — Use as mãos

Suas mãos e sua boca podem criar uma excelente combinação para uma explosão de prazer. Seja criativa e masturbe seu(ua) parceiro(a) enquanto usa a boca de jeitos diferentes.

5 — Seja tocada

O sexo oral deve ser uma experiência prazerosa para todos os envolvidos. Assim, encoraje-o(a) a tocá-la enquanto você performa, especialmente em zonas erógenas como mamilos e clitóris.

6 — Use todo o corpo

“Até mesmo seu cabelo causará uma boa sensação contra a barriga ou o osso púbico de seu(ua) parceiro(a)”, revela o psicoterapeuta Jonathan Alpert. “Tente massagear as coxas com as mãos e esfregar o corpo nelas. Você pode até mesmo passar as unhas pelas costas dele(a)”, acrescenta. “Vá devagar e provoque-o(a) antes de envolver sua boca.”

7 — Peça um ‘feedback’ de seu sexo oral

A forma mais simples de saber se ele(a) está gostando de suas técnicas é perguntando. “Pode ser muito sensual dizer: ‘Você gosta disso?’ à medida que você lhe dá prazer”, confirma a terapeuta familiar Ashera DeRosa. “Isso o(a) dá a oportunidade de dizer ‘mais disso’ ou ‘menos daquilo’. Se seu(ua) parceiro(a) não adorar uma técnica, esteja aberta a esse feedback. Isso não significa que você é ‘ruim’ no sexo oral, mas sim uma oportunidade de tentar algo diferente”, completa.

8 — Expresse seu prazer

“Ame o que você está fazendo e será bom para seu(ua) parceiro(a)”, declara a psicóloga Lori Beth Bisbey. Pode ser por meio de gemidos ou até mesmo frases como “seu gosto é maravilhoso”.

9 — Toque-se

Seu(ua) parceiro(a) pode se sentir ainda mais excitado(a) quando te ver dando prazer a si. “Toque-se, esfregue-se no corpo dele(a), use ‘sex toys’, fantasie ou desempenhe um papel que o(a) excita. Só porque você é quem está fazendo oral não significa que você não pode ter seu próprio prazer ao mesmo tempo”, finaliza Jess.