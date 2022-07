8 dicas rápidas de beleza que toda mãe ocupada deve conhecer Adaptando sua rotina, é possível enfrentar a maternidade enquanto pratica o autocuidado

Na rotina atarefada, dividindo-se entre casa, trabalho e filhos, pode ser difícil encontrar tempo para fortalecer a autoestima. Em tempos em que um simples banho pode ser uma missão, como cuidar de si? Se você se identifica com isso, felizmente, ainda pode ser ajudada por algumas dicas rápidas de beleza.

Sentir-se bonita por fora pode fazer com que você também se sinta bem por dentro, e seu autocuidado não deve ser negligenciado — mesmo nos dias em que você estiver com mais pressa. Nesse sentido, confira oito dicas rápidas de beleza e inspire-se. As informações são da “Glamour”.

8 dicas rápidas de beleza que toda mãe ocupada deve conhecer

1 — Adote seus cabelos naturais

Aceitar a textura natural de seus cabelos — e se sentir bem com ela — pode te ajudar a economizar muito tempo pela manhã. “Encontre uma celebridade linda com seu tipo de cabelo, veja todas as fotos bonitas dela e se apaixone um pouco pelo seu cabelo”, aconselha Jean Godfrey-June, editora de beleza da marca Goop.

2 — Faça uma maquiagem rápida

Sem tempo para fazer uma maquiagem completa? Então aposte em um delineado simples, que pode ser feito em apenas dois minutos, e algumas pinceladas de blush. Além de te ajudar a se livrar da “cara de sono”, a produção rápida te fará se sentir mais bonita e confiante.

3 — Hidrate os cabelos durante a noite

Se você não pode desperdiçar vários minutos de seu dia embaixo do chuveiro, aproveite as noites de sono para hidratar os cabelos com óleo de coco.

“Uma vez por semana eu aplico [o óleo de coco] no meu cabelo como um tratamento de condicionamento profundo durante a noite. Na manhã seguinte, tenho o cabelo mais macio de todos os tempos”, revela Emily Current, fundadora da marca de lifestyle The Great.

4 — ‘Babyliss’ noturno

Se você fizer uma trança nos cabelos todas as noites antes de dormir, não precisará utilizar secador ou modelador de cachos pela manhã. Para completar o visual, experimente gastar apenas alguns segundos para aplicar um spray de volume.

5 — Compre produtos de dupla função

Ao invés de gastar muito tempo de suas manhãs aplicando produtos de skincare e maquiagem, que tal utilizar um protetor solar com cor? Assim, você terá uma cobertura leve e rápida no rosto. Outra boa opção de produto de dupla função é um lip tint que também pode ser usado como blush.

6 — Considere um corte de cabelo de baixa manutenção

Ao invés de optar por um corte de cabelo que exija manutenção mensal e fontes de calor diariamente, converse com seu cabeleireiro e invista em um visual mais prático, que possa ser estilizado com alguns segundos de secador e pente. Assim, você provavelmente se sentirá mais estilosa e mais livre.

7 — Arrume o cabelo enquanto cuida das crianças

A ex editora da “Glamour”, Tracey Lomrantz, revela sua rotina matinal: “Eu malho e tomo um banho antes que meu bebê se levante. Então, seco meu cabelo com uma toalha e borrifo um spray, torcendo [os cabelos] em dois coques baixos e envolvendo cada um com um elástico. Eu deixo meu cabelo torcido assim enquanto estou trocando, alimentando e vestindo meu filho, então os desfaço logo antes de sair de casa”, conta.

E finaliza: “Viro minha cabeça de cabeça para baixo para uma boa sacudida e saio pela porta. Isso cria ondas de praia perfeitas com quase zero esforço todas as vezes — e mantém meu cabelo longe das mãos do meu bebê.”

8 — Invista em produtos práticos

Considere adquirir produtos de beleza que você possa levar em sua bolsa. Assim, quando estiver no carro ou em uma sala de espera, você poderá aproveitar o tempo.

“Eu sempre carrego um lenço removedor de esmalte na minha bolsa para que eu possa economizar tempo de manhã e remover meu esmalte em qualquer lugar”, diz Nancy Abramcyk, cofundadora da marca de produtos para unhas Tenovertem. “Esses lenços sempre salvam minha vida quando percebo que estou saindo para um dia de reuniões com esmalte lascado”, finaliza.