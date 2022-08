Da Redação 10/08/2022 - 20:00 Compartilhe

Estresse, hormônios e má alimentação são fatores que impactam negativamente a saúde de sua cútis, e alcançar a pele “perfeita” torna-se um desafio que pode parecer inalcançável. Felizmente, existem alguns truques e recomendações de especialistas que podem te ajudar a ter uma pele saudável e linda.

+ Pele acneica não é pele suja: o que dizem especialistas

+ Dermatologista indica procedimentos rápidos para uma ‘pele perfeita’ nas férias

Se você já tem uma rotina de skincare, pode se beneficiar de recomendações que talvez ainda não conheça. Se você precisa aprender mais sobre cuidados com a pele, entretanto, começar por essas dicas de dermatologistas pode ser uma ótima opção. As informações são da “Teen Vogue”.

Como ter uma pele saudável e linda, segundo dermatologistas

Lave o rosto duas vezes ao dia

Lavar o rosto ao acordar e antes de dormir limpará sua pele de bactérias, oleosidade e células mortas. No entanto, tome cuidado com a lavagem em excesso: “Não lave mais do que duas vezes, ou você arriscará danificar sua pele e criar um caminho para bactérias”, alerta a dermatologista Liv Kraemer.

A exceção, entretanto, deve ocorrer nos dias de treino: remova a maquiagem antes de praticar exercícios físicos e lave o rosto após treinar, para eliminar bactérias e suor.

Utilize uma espuma de limpeza suave

Para lavar o rosto, a recomendação de Liv é uma espuma de limpeza suave com frutas ácidas e ácido salicílico ou lático na composição, especialmente se sua pele for acneica. Além disso, tire um tempo para massagear o rosto com a espuma, ao invés de apenas aplicá-la e enxaguá-la rapidamente.

Hidrate a pele sem entupir os poros

Apesar de parecer contraintuitivo, sua pele pode estar excessivamente oleosa por estar ressecada. Isso porque, quando a cútis está desidratada, as glândulas sebáceas são estimuladas a produzir mais óleo do que o normal. Por isso, a utilização de hidratantes faciais é imprescindível em qualquer tipo de pele.

No entanto, atente-se para utilizar produtos que possuam o selo de “não-comedogênicos” em suas embalagens, pois estes não entupirão seus poros. Se você optar por uma rotina de skincare com vários passos, certifique-se de aplicar o hidratante facial por último (seguido apenas pelo protetor solar), para “segurar” ingredientes dos outros produtos na pele.

Use retinol para cicatrizes de acne

Se você está preocupada com cicatrizes de acne, a dica de ouro da dermatologista Elyse Love é o uso de produtos com retinol — que também funciona como um poderoso anti-idade.

Lembre-se, entretanto, de utilizar o ingrediente apenas durante a noite, pois ele pode danificar a cútis se for exposto ao sol. Além disso, inclua-o em sua rotina de cuidados lentamente, para certificar-se de que ele não causará irritação.

Atente-se às toalhas

Para não contaminar o rosto com toalhas sujas, a recomendação de Liv é que você tenha algumas toalhas exclusivamente para a região. Não utilize-as em outras partes do corpo, lave-as a cada três ou quatro dias e, mais importante, não compartilhe-as com ninguém. Você também deve secar a face com batidinhas, sem esfregar.

Limpe os poros com ácido salicílico

“O ácido salicílico vai clarear e esfoliar a pele e pode prevenir novas cicatrizes de acne de se formarem”, explica a dermatologista Jeanette Graf. Ela adiciona que o ingrediente também é altamente efetivo em manter os poros livres e possui propriedades anti-inflamatórias.

+ Ácido glicólico ou salicílico? Descubra qual usar para uma pele perfeita

Atenção à dieta

Sua alimentação também está intimamente ligada à forma como sua pele se comporta. Segundo o dermatologista Jeffrey Hsu, laticínios podem ser culpados por surtos de acne — especialmente o leite desnatado, que tem proteína do leite (que pode causar acne) adicionada em sua composição.

Utilize protetor solar todos os dias

Quando o assunto são os cuidados com a pele, a dica clássica e mais antiga é: “use protetor solar”. No entanto, ela continua sendo verdadeira e não pode ser negligenciada nem mesmo nos dias mais nublados.

Como explica o dermatologista Alan J. Parks, o sol pode causar irritações adjacentes e danificar a barreira natural da pele, o que leva a surtos de acne e vermelhidão”.

Troque suas fronhas

Suas fronhas devem ser trocadas a cada dois ou quatro dias, ou até menos se você costuma suar durante o sono. A recomendação de Liv é utilizar fronhas 100% algodão e lavá-las em altas temperaturas para eliminar todas as bactérias.

Evite os remédios caseiros

Se você navega na internet, provavelmente já se deparou com dicas caseiras para clarear a pele e controlar surtos de acne. No entanto, a dermatologista Purvisha Patel adverte: “É importante saber que alguns ingredientes naturais não combinam com a pele propensa a acne, como óleo de coco, azeite de oliva e óleo de amêndoas.”

“Todos eles alimentam as bactérias e fungos que podem causar acne, tornando-a [a pele] pior”, continua a especialista, acrescentando que pode ser uma boa ideia ficar de olho nesses óleos em seus produtos capilares também, especialmente se você estiver tendo surtos constantes de acne aparentemente sem motivo.

Exercite-se

Os exercícios físicos são essenciais para todos os aspectos de sua saúde, inclusive a saúde de sua pele. Isso porque movimentar-se pode diminuir seus níveis de progesterona, hormônio relacionado ao surgimento de acne.

Durma bem

“Quando você está dormindo, seu corpo está produzindo novas células e reidratando sua pele. A falta de sono faz com que sua pele fique cansada, porque você está perdendo um período muito importante em que seu corpo rejuvenesce e reabastece o que passou no dia anterior”, explica o dermatologista Adam Mamelak.

Consulte um dermatologista

A internet é um bom lugar para conseguir dicas básicas de skincare, mas uma consulta com um dermatologista é insubstituível para aprender a cuidar de sua pele. Por isso, antes de testar produtos e medicamentos, consulte um médico.