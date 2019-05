Dicas espertas

Sob o comando de Silvia Popovic e Luís Ernesto Lacombe, o programa Aqui na Band estreia na segunda-feira, 27, e terá informações sobre saúde, dicas de como se vestir melhor e também cozinhar.

A jornalista fará entrevistas e comentará os principais fatos do dia, além de discutir temas ligados a comportamento. Já Lacombe ficará com a parte variedades, com reportagens especiais.

Dirigido por Vildomar Batista, programa contará com a chef Luiza Hoffmann para mostrar ao público uma culinária prática e econômica. Atração será exibida de segunda a sexta, das 9h às 11h.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.